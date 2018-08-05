به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی ظهر یکشنبه در نشستی خبری یکی از رویکردهای سال جاری اداره کل راه و شهرسازی استان را تقویت خدمات غیرحضوری دانست و اظهار کرد: ۳۰ درصد مراجعان به این اداره کل به‌صورت حضوری مراجعه می‌کنند و ۷۰ درصد دیگر مطالبات و کارهای خود را به‌صورت الکترونیکی پیگیری می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اداره کل راه و شهرسازی البرز در ارائه خدمات غیرحضوری پیشگام دیگر ادارات این استان است، گفت: عملیات اجرایی تونل جاده طالقان – هشتگرد از سال گذشته آغازشده است درصددیم طی دو سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان سال مالی جاری جاده طالقان زیر بار ترافیک برود، گفت: از اعتبار ۹۰ میلیارد تومانی موردنیاز فقط ۲۲ میلیارد تومان تخصیص‌یافته است.

رضایی با بیان اینکه احداث ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در البرز در دستور کار قرار دارد، گفت: برخی از راه‌ها نیاز به ترمیم دارند و تقریباً به فراموشی سپرده‌شده‌اند. حدود ۷۰ درصد از راه‌های روستایی استان آسفالت هستند که می‌توانیم آن را به ۱۰۰ درصد ارتقا دهیم. برای احداث ۲۶۲ کیلومتر راه روستایی قرارداد منعقدشده است که برای آن حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته است.

اتوبان همت پیشرفت ۸۵ درصدی دارد

وی با اشاره به پروژه راه‌سازی آبیک به چرم شهر، گفت: این پروژه به‌عنوان کمربندی عمل می‌کند. مسیر این پروژه حدود ۱۵۸ کیلومتر است و تاکنون ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در چهار قطعه در حال انجام عملیات اجرایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این جاده در هنگام حوادث و بلایای طبیعی برای تخلیه مردم از شهر می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد، گفت: قطعه چهار این پروژه امکان زیر بار ترافیک رفتن دارد.

رضایی در بخش دیگری به وضعیت بزرگراه همت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این پروژه ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین در خصوص وضعیت آزادراه تهران - شمال، گفت: بنیاد مستضعفان مدیر اجرایی این پروژه است و چهار هزار نیرو در آن مشغول به کار هستند.

تکمیل ۷۰ هزار مسکن مهر در استان البرز

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز پیشرفت فیزیکی آزادراه تهران – شمال را ۹۳.۵ درصد اعلام کرد.

رضایی در بخش دیگری به وجود معارضان در پروژه راه‌سازی نجم‌آباد به اشتهارد اشاره کرد و گفت: قطعه سوم این پروژه جزو مصوبات سفر هیئت دولت بوده است. امیدواریم این پروژه نیز تا پایان سال جاری بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به وجود ۹۰ هزار مسکن مهر در استان البرز، گفت: از این میان ۷۰ هزار واحد تکمیل و ۵۰ هزار نیز با فروش اقساطی رسیده است. همچنین تلاش می‌کنیم در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر پروژه‌های دارای متقاضی را تکمیل کنیم‌.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه حدود یک‌سوم مردم استان البرز در مناطقی زندگی می‌کنند که نیاز به بازآفرینی شهری دارد، گفت: در ۱۵ محله مختلف ازجمله مهدی‌آباد، جعفرآباد، ده نظرآباد و غیره اقدامات لازم برای بازآفرینی شهری انجام می‌شود.