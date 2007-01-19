۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

مقداد نجف نژاد:

تا لحظه آخر با تمام توان در خدمت استقلال هستم/ استقلال روزی بی نیاز و خود کفا خواهد شد

مدیر عامل باشگاه استقلال گفت: تا لحظه آخری که در باشگاه مسولیت داشته باشم با تمام توانم در خدمت استقلال عزیز و هوادرانش هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری باشگاه استقلال مقداد نجف نژاد افزود: تا به امروز بحثی درباره کناره گیری ام نشنیده ام ولی علاقمندم این موضوع را یکبار برای همیشه  اعلام کنم که تحت هر شرایطی تا آخرین لحظه از زیر بار مسولیت شانه خالی نخواهم کرد و با قدرت پیگیر امورهستم. در تمام مسولیتهای قبلی هم که داشته ام چنین رویه ای داشتم .

وی ادامه داد: خدا را شکر که با وحدت رویه در مجموعه باشگاه ، امروز استقلال در جایگاهی در خورشان قرار دارد.

مدیرعامل استقلال در پایان گفت: فعالیتهای مثبتی انجام شده که به مرور زمان تاثیرش را خواهید دید. استقلال روزی بی نیاز و خود کفا خواهد شد. من هم در تماسی که با مهندس علی آبادی داشتم به استحضارشان رساندم که آمادگی خدمت دارم و اگر قسمت بر این باشد مطمئنا اخبار خوبی برای هوادران عزیز خواهیم داشت.

 
 

