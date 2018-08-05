به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بانک ها موانع پرداخت تسهیلات در چهارمحال و بختیاری را رفع کنند، اظهار داشت: بانک ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان چهارمحال و بختیاری دارند و باید در پرداخت تسهیلات تسهیل گری کنند.

بانک ها برای حل مشکلات داخلی خود وقت بگذارند

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بانک ها برای حل مشکلات داخلی خود وقت بگذارند تا در پرداخت تسهیلات اشتغالزا مشکلی ایجاد نشود.

وی تصریح کرد:بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزا از جمله تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری عملکرد خوبی نداشته اند و همین عامل سبب شده است که این استان در جذب این تسهیلات در ردیف آخر استان ها قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بانک ها باید با پرداخت تسهیلات و آسان سازی ضمانت های اجرایی زمینه را برای ایجاد اشتغال در روستاها فراهم کنند تا نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.

وی بیان کرد: اجرای طرح های اشتغال روستایی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ایجاد اشتغال در استان است و زمینه مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش می دهد.

عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در حوزه اشتغال روستایی چهارمحال و بختیاری بررسی می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد اشتغال روستایی از مهمترین اهداف دولت است.

وی اظهار داشت: عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در حوزه اشتغال روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بررسی می شود.

وی اظهار داشت: نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا است و باید با ایجاد اشتغال زمینه برای کاهش نرخ بیکاری در این استان فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال در این استان بهره گرفت.