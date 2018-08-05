نخستین «فم تور» با حضور ۱۷ فعال گردشگری کشور عمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری فعالان حوزه گردشگری کشور عمان با اصحاب رسانه استان فارس که ۱۷ نفر از فعالان گردشگری، مدیران دفاتر توریستی و برخی موسسه های گردشگری حضور داشتند، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس با تبریک گرامیداشت هفته خبرنگار گفت: خوشبختانه با همکاری بخش خصوصی و دولتی برگزاری اولین «فم تور» رقم خورد.

مصیب امیری، افزود: از آنجا که در این سفر برنامه ریزی شد این گروه از فعالان رسانه ای و دفاتر خدمات گردشگری عمان از زیر ساختهای گردشگری فارس بازدید کنند، از ۱۸ هتل ۳ و ۴ ستاره و سه بیمارستان دارای امکانات توریسم سلامت بازدید شد.

وی هدف از این برنامه را نه تنها بازدید از مراکز درمانی عنوان کرد بلکه یادآور شد: در این «فن تریپ» جاذبه ها و زیرساخت های استآن در بخش گردشگری هم معرفی گردید.

امیری در عین حال اعلام کرد: با توجه به مذاکرات رودر رو برنامه ریزی هایی برای برگزاری تورهای ترکیبی ترتیب داده شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین از حضور حسن خلیلی، نماینده وزارت خارجه در این نشست سپاسگزاری کرد.

وی یادآور شد: در برگزاری این برنامه جامعه هتل داران و خط هوایی عمان(سلام ایر) و دفتر وزارت امورخارجه مشارکت داشتند.

در ادامه نماینده وزارت خارجه در استان فارس، گفت: وزارت امور خارجه دفاتری در سطح کشور به عنوان نمایندگی دارد که فارس از نخستین استان هایی است که این امکان را فراهم کرد.

حسن خلیلی با بیان اینکه یکی از وظایف دفتر وزارت خارجه در شیراز خدمت رسانی به گردشگران عمانی است، عنوان کرد: عمانی ها، افرادی صمیمی، دوست داشتنی و با فرهنگ مشترک در ارتباط با مردم ایران هستند.

وی با بیان اینکه کشور عمان در زمینه جذب گردشگر پیشرفت هایی داشته، افزو د: این کشور داری جاذبه های توریستی و زیرساخت های گردشگری است؛ از سویی موقعیت استراتژیک این کشور در حوزه خلیج فارس باعث شده یکی از دوستان ما به شمار رود.

نماینده وزارت خارجه با بیان اینکه عمانی ها درحال تاسیس بندری هستند که کل صادرات آفریقا را انجام دهند، ادامه داد: ما هم به مسافرین عمانی نگاه ویژه داریم و موقعیت پزشکی و نزدیکی و فرهنگ مشابه باعث شده مسافران عمانی به شیراز بیابند و یکی از بهترین گردشگران شیراز به شمار می روند.

خلیلی در عین حال بیان کرد: سالها درباره جاذبه های گردشگری و گردشگری سلامت صحبت می کنیم درحالیکه نیاز است به زیرساختها بیشتر توجه داشته باشیم، از این رو ما اینجا هستیم که اگر مشکلی هست را ببینیم و حرف شما را بشنویم.

وی در ادامه گفت: اعتراف می کنیم مشکلاتی برای ورود گردشگران حوزه سلامت داریم، شاید خیلی ساختاربندی و سازمان یافته در این بخش کار نکردیم اما در پی طرح ریزی برای رفع این مشکلات هستیم.

خلیلی همچنین با این اعتقاد که برخی در جریان مبادلات گردشگر مشکلاتی ایجاد می کنند، افزود: در پی برخورد با این روند هستیم، البته تبلیغات ما در این باره کلامی بوده است اما باید بیشتر کار کنیم، زیرا اگر عمانی ها با شرکت های رسمی کار کنند ما می توانیم بیشتر توجه داشته باشیم.

نماینده وزارت خارجه در استان فارس با اعلام اینکه در شیراز از ۱۴ سال صدور ویزا آغاز شده، گفت: با توجه به اینکه وزارت امور خارجه برای صدور ویزا تاکید دارد، بنابر این صدور روادید تسهیل شد و اکنون در فرودگاه بین المللی شیراز ویزا به شکل الکترونیک و در کمترین زمان صادر می شود.