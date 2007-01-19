اصول داستان نویسی تدریس می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین کارگاه همچنین هر پانزده روز یک بار، داستانی از نویسنده ای سرشناس، حرفه ای و غیرایرانی از لحاظ ساختار، سبک، شخصیت پردازی و ... مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد و جلسات دیگردراین کارگاه به داستانی از نویسنده ای ایرانی اختصاص دارد .

در جلسات مذکور، داستانهای اعضای شرکت کننده تا جایی مورد نقد و بررسی و ویرایش قرارمی گیرد تا قابلیت چاپ را پیدا کند.

این داستانها در سایت دیباچه، مجله گلستانه و همچنین ویژه نامه ادبیات داستانی که به صورت کتاب هر دو ماه یک بار منتشر می شود چاپ می شوند.

به گزارش مهر ، کلاس های داستان نویسی ، روزهای سه شنبه هرهفته ازساعت 30/17 تا 30/19 در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.