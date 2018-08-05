به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی ظهر یکشنبه در نشست «چگونگی حمایت سازمان بسیج علمی از طرحها و ارائه وامهای بلاعوض» با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای ضروری در برهه کنونی آن است که بتوانیم با توجه به مزیتهای نسبی و چالشهای منطقه، پارکهای علم و فناوری را ماموریتمحور کنیم، افزود: درد امروز عرصه علم و در رأس همه آنها شرکتهای دانشبنیان، ناچیز بودن سهمشان در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ شرکت دانشِبنیان در سطح کشور به فعالیت در عرصههای مختلف علمی مشغولاند، تصریح کرد: نباید به فعالیت این تعداد شرکت دانشبنیان دلخوش کنیم، بلکه ضرورت امروز ایجاب میکند که تاریخ علمی کشور را بازخوانی کنیم تا به واسطه این بازخوانیها بتوانیم در زمینه ترجمه نسخ خطی، اتفاق میمون و نهضت ماندگاری را در کشور رقم بزنیم.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با بیان اینکه شرایط امروز جامعه ایجاب میکند که شرکتهای دانشبنیان فعالیتهای خود را به صورت هدفمند دنبال کنند، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که در روزگار امروز علم و اقتصاد به هم گره خورده است و شرکتهای دانشبنیان قادرند این دو واژه و عرصه را به هم مرتبط کنند که در این صورت میتوانیم در عرصه علمی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.
قدیانی با اشاره به اینکه یکی از هنرمندیهای امروز ما باید این باشد که بتوانیم به گونهای عمل کنیم که از همه ظرفیتهای علمی کشور استفاده شود و این در حالی است که در برهه کنونی بهترین شرکتها با ۶۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند، اظهار کرد: بیتردید، احصای توانمندیها میتواند چالشهای پیش رو را از میان بردارد که این خود زمینهای برای بومی کردن علم خواهد بود اما متاسفانه هنوز شرکتهای دانشبنیان برای رسیدن به این مهم فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارند.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با تاکید بر اینکه اگر به همه موضوعاات نگاه علمی داشته باشیم، این نوع نگاه میتواند در اقتصاد نیز موثر واقع شود، خاطرنشان کرد: بیشک تنها راه رسیدن به این مهم، توجه به شرکتهای دانشبنیان است که متاسفانه در حال حاضر سهم چندانی در اقتصاد کشور ندارند.
