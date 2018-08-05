سفر معاون رئیس جمهور به استان مرکزی به زمانی دیگر موکول شد

سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقرر بود اصغر مونسان، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه جاری برای بازدید و افتتاح چند پروژه به استان مرکزی سفر کند، اما این سفر به زمان دیگری و در آینده نزدیک موکول شد.

وی افزود: بازدید از منطقه نمونه گردشگری شهرستان زرندیه، بازدید از مجموعه اقامتی پذیرایی قلعه عبدل آباد ساوه، بازدید از مسجد جامع ساوه، صدور دستور آغاز طرح همیار گردشگر، بازدید از کاروانسرای دودهک دلیجان، بازدید از شهرستان محلات، بازدید از پروژه اقامتی، گردشگری و خدماتی ارگ میشیجان خمین، حضور در بیت تاریخی امام خمینی (ره)، افتتاح بازارچه دائمی صنایع دستی قورچی باشی خمین، شرکت در مراسم سنتی قالی بران، امضای تفاهم نامه مشترک همکاری با اتاق اصناف در راستای احیای کامل بازار، افتتاح خانه امیرکبیر، کلنگ زنی طرح توسعه آرامگاه پروفسور حسابی و بازدید از مسجد جامع شش ناو تفرش از جمله برنامه های سفر معاون رییس جمهور به استان مرکزی بود که طی آینده نزدیک با حضور وی به انجام خواهد رسید.