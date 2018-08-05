سعید حاجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد اربعین در شهرستان‌ شادگان خبرداد و بیان کرد: در این راستا فرمانداری این شهرستان تشکیل جلسات فرعی ستاد اربعین و ابلاغ مصوبات ستاد اصلی به مسئولان شهرستان را در دستور کار قراردارد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) جزو اصلی ترین وظایف و تکالیف ماست و دارای اجر و پاداش معنوی و اخروی است ، افزود: پیاده روی اربعین حسینی به یک برند جهان تشیع و حرکت جهان اسلام تبدیل شده است که در نوع خود بی نظیر است لذا باید برای گسترش و تقویت آن باید نهایت تلاش خود را انجام دهیم.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: تشکیل چند کمیته تخصصی در این شهرستان برای تسهیل پیشبرد اهداف ستاد بزرگداشت اربعین حسینی که شامل کمیته فرهنگی، کمیته پشتیبانی، کمیته حمل و نقل، کمیته انتظامات، کمیته اطلاع رسانی، کمیته بهداشت و درمان، کمیته محیط زیست و کمیته جذب مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه هستند.

حاجیان در پایان، برگزاری نشست توجیهی با هیئت های مذهبی، مسئولان مواکب و تکایا در خصوص برنامه های اجرایی آنان در دهه محرم و اربعین حسینی و همچنین ساماندهی هیئت های مذهبی شهرستان را از جمله تشکیل ستاد اربعین حسینی در شادگان ذکرکرد.