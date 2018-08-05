شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در شهرکرد کاهش یافت، اظهار داشت: حداقل دمای هوا در شهرکرد به ۱۴ درجه سانتی گراد رسیده است.
وی بیان کرد: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح منطقه است.
وی اظهار داشت: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهرها همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای بعدازظهر امروز رگبار پراکنده در ارتفاعات شمال استان پیش بینی می شود.
وی اظهار داشت: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده غبار رقیق در برخی مناطق استان انتظار می رود.
