کاهش ۳۰ درصدی تصادفات منجر به مرگ در مرند

محمدعلی جاودانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: میزان تصادفات منجر به مرگ در شهرستان مرند در سال های گذشته و امسال به ترتیب ۲۵ و ۳۰ درصد با همراهی مردم کاهش پیدا کرده است.

وی از اجرای طرح پیشگیرانه در تخلفات موتورسواران خبر داد و افزود: بیشترین فوتی ها در تصادفات برای موتورسواران رخ می دهد براین اساس، طرح پیشگیرانه برای کاهش میزان فوتی ها در این شهرستان اجرا می شود و آموزشگاه ها در صدور گواهی نامه نیز آموزش های لازم را به موتورسواران ارائه می دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان مرند بر ضرورت فرهنگ سازی رعایت قوانین رانندگی از طریق خانواده ها تاکید کرد و گفت: از خانواده ها می خواهیم فرزندان خود را مراقبت کنند تا جوانان موتورسوار با سرنشین اضافه و با سرعت غیرمطمئنه در شهر تردد نکنند.

وی تصریح کرد: طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در شهرستان مرند اجرا می شود که باید موتورسواران مجهز به کلاه ایمنی و گواهی باشند در غیر این صورت با آن ها برخورد می شود.

وجود ۶۰ هزار خودرو در مرند

جاودانی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از کمربندی ایمنی در داخل شهر گفت: کلیه رانندگان و سرنشینان خودروهای شخصی، موظف به استفاده از کمربند ایمنی در داخل شهر هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کودکان باید از صندلی ویژه در قسمت عقب خودرو استفاده کنند، ادامه داد: بیشترین مرگ و میرها در تصادفات رانندگی مربوط به کودکان یک تا چهارساله است که به علت عدم رعایت خانواده ها در نشاندن کودکان در صندلی عقب، رخ می دهد.

وی اظهار داشت: اگر اتومبیلی با سرعت ۶۰ کیلومتر حرکت کند، در صورت برخورد به یک مانع، به مثابه سقوط فرد از طبقه سوم است که در لحظه تصادف، در صدم ثانیه سرنشینان جلو و عقب به شیشه برخورد می کنند که بستر کمربند ایمنی، از وارد شدن صدمه بیشتر به فرد جلوگیری می کند.

جاودانی عنوان کرد: با رانندگان متخلف ایجاد کننده آلودگی صوتی و یا خودروهای شیشه دودی برخورد می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بالغ بر ۶۰ هزار خودروی شخصی در سطح شهرستان مرند تردد می کنند، اظهار داشت: در ۲۵ نقطه از شهر مرند با هدف کاهش تصادفات و سرعت های غیرمجاز خودروها، سرعت گاه استاندارد نصب شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان مرند در پایان گفت: در ۹ منطقه شهر مرند دوربین کنترل سرعت و تخلف وجود دارد که تخلفات رانندگی از این طریق، رصد و جرائم اعمال می شود.