خلع ید ۱۵۷ هکتار از اراضی ملی بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعدازظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر افزود: با آغاز فعالیت خود در این شهرستان در بیش از سه سال گذشته تاکنون تلاش برای حفظ منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده و ۵۰ ساخت و ساز غیر مجاز ضلع جنوبی بهشهر در این مدت تعیین تکلیف شد.

وی اظهار کرد: در ساحل دریای بهشهر دارای مشکلات عدیده بودیم و از جمله اینکه ۱۶ هکتار از عرصه های ساحلی در اختیار استان های دیگر بود که که با دستور قضایی این عرصه های منابع طبیعی ازاد و همچنین آزادسازی ۱.۵ کیلومتر نوار ساحلی انجام شد.

رئیس سابق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر با اعلام اینکه یکی از مهمترین و بحجرانی ترین عرصه های منابع طبیعی مازندران، جنگل های خلیل شهر بود؛ افزود: در این بخش براساس اطلاعات واصله روزانه ۳۰ اصله درخت تنومند قطع می شد که با تلاش های انجام شده اکنون این منطقه از امن ترین عرصه های منابع طبیعی است.

باقری بیان داشت: در بخش آبخیزداری هم خدمات خوبی انجام شد و با اجرای سد سرشاخه گیر از شهرهای امن استان در برابر سیل هستیم.

وی تلاش و همکاری سازمان های مردم نهاد را در حفاظت و حراست از منابع طبیعی مهم ارزیابی کرد و افزود: در این بخش ۷۵۰ عضو در تشکل های مختلف مردمی در بهشهر داریم که یاور و همکار ما در این بخش هستند.

رئیس سابق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر با اشاره به آتش سوزی های مختلف در طول سال های مختلف گفت: از سال ۸۸ تا ۸۹ به دلیل گرمای بی سابقه ما هزاران هکتار از عرصه منابع طبیعی را از دست دادیم که امروزه گرمای سابق را نداریم اما همچنان با کمبود نیرو مواجه ایم و در این شرایط هم با توجه به کمبود نیرو با تمام تلاش، مناطق بحرانی کنترل شد.

رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر هم اظهار کرد: اخلاق مداری و تکریم ارباب و رجوع و همکاران همچنان که از تاکیدات مدیر کل استان مازندران است در سرلوحه کار ما قرار دارد تا خدماتی شایسته به مردم ارئه شود.

سید نقی عزیزی گفت: کار منابع طبیعی تعاملی و چندجانبه است ولذا همه ما باید برای حفظ منابع طبیعی تلاش کرده و با وحدت و همراهی با دستگاههای مختلف و مردم، از منابع طبیعی حفاظت کنیم.