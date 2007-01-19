معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص اظهارنگرانی اتحادیه مرغداران ازعدم خرید مرغ ازمرغداران توسط کشتارگاه‌ها ،‌ گفت:‌ جلسه ای در این زمینه با اتحادیه وتعدادی از نمایندگان مرغداران برای رفع مشکلات مذکورطی هفته گذشته برگزارکردیم.

محمد صادق مفتح افزود: هم اکنون نیز درحال هماهنگی با اتحادیه مرغداران گوشتی کل کشور برای رفع مشکل مرغداران هستیم که جلسات لازم در این خصوص ادامه دارد.

وی درخصوص اظهارات اتحادیه مرغداران مبنی بر این که هم اکنون قیمت تعیین شده برای خرید مرغ از مرغداران توسط کشتارگاه‌ها هر کیلو 1050 تومان تعیین شده است اما هم اکنون کشتارگاه‌ها هر کیلو مرغ را با قیمت 850 تومان خریداری می کنند که این قیمت برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: باید براساس نهاده ها و هزینه تولید قیمت را محاسبه و تعیین کرد و این امرنیازمند جلسات بررسی و کارشناسی متعددی است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به زمان تعیین قیمت مرغ برای خرید مرغ از مرغداران توسط کشتارگاه‌ها، افزود: پیش بینی می شود این مشکل تا پایان امسال برطرف شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور پیش از این در گفتگو‌ با مهر با اظهارنگرانی ازعدم خرید مرغ ازمرغداران توسط کشتارگاه‌ها ،‌ گفته بود:‌ متاسفانه هم اکنون وبه دلیل عدم خرید مرغ مرغداران ازسوی کشتارگاه ها مطابق قیمت تعیین شده 1050 تومان ، ‌مرغ مرغداران روی دستشان مانده زیرا این قیمت برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد.