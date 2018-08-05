لغزندگی خودروها در جاده چالوس ربطی به جنس آسفالت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کاظمی ظهر یکشنبه در نشستی خبری، علت لغزندگی جاده چالوس و وقوع تصادفات را ریختن گازوئیل بر سطح آن اعلام کرد و افزود: این لغزندگی به دلیل جنس آسفالت نیست.

وی اضافه کرد: وقتی عملیات آسفالت‌ریزی انجام می‌شود، حتی اگر سطح آسفالت به‌طور کامل آغشته به قیر باشد برای ترمز خودروها مشکلی پیش نخواهد آمد.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان البرز تأکید کرد: در جاده چالوس قبل از انجام عملیات آسفالت‌ریزی زیرسازی انجام می‌شود که از لغزش خودروها جلوگیری شود.

کاظمی عمدی یا سهوی بودن ریختن گازوئیل در برخی مناطق جاده چالوس را تائید نکرد اما علت لغزش خودروها را ریختن گازوئیل اعلام کرد و گفت این لغزندگی به علت جنس آسفالت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از لغزنده بودن جاده براثر ریختن گازوئیل داشت.