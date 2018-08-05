کشف بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد در اصفهان

حمیدرضا امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شهرستان اصفهان از یک مکان غیرمجاز قطعه بندی، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی بیش از ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ با شرایط نامناسب بهداشتی کشف و ضبط و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در این کارگاه همچنین نشان تجاری جعل می شد، افزود: در این کارگاه مقادیری لیبل غیرمجاز کشف که با توجه به بررسی بازرسان مشخص شد در این محل نشان تجاری جعل می‌شده است.

نظارت ۴۰ ناظر بهاشتی بر مراکز عرضه

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان اعلام کرد: بیش از ۴۰ نفر ناظر بهداشتی در مراکز عمده عرضه سطح استان مستقر هستند که بر آخرین حلقه نظارتی یعنی توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندان دقت کنند ضمن خرید از مراکز معتبر، در صورت مشاهده نقص در اطلاعات درج شده بر روی برچسب محصولات و یا مشاهده تخلفات بهداشتی با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند.

امیری اعلام کرد: در برچسب فرآورده‌های خام دامی باید کد پروانه بهداشتی بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان، آدرس کارگاه، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، شرایط نگهداری و نام محصول درج شود.