انقلاب ایران ضربه ناپذیر است/دشمنان امیدمردم را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرنگرار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در همایش یاوران شورا به مناسبت ۱۲ مردادماه سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تبریک این روز اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ۱۲ مرداد ماه سال ۵۹ به فرمان امام راحل (ره) تشکیل شد.

وی ادامه داد: این شورا منشاء خدمات ارزنده و بزرگی در زمینه تحکیم ارزش ها، فرهنگ انقلاب اسلامی و انتقال این فرهنگ به جوانان و نسل های امروزی بوده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است، افزود: پایه واساس انقلاب ما ایمان به باورهای الهی و ارزشی انقلاب، ملی و فرهنگی، رهبری امام راحل (ره) و حضور و مشارکت جدی مردم است.

ملانوری عنوان کرد: در این دوره بسیاری از متفکران بزرگ و غول های تفکری علوم انسانی دنیا بر این باورند که عصر معاصر مردم و جوامع به دنبال بی دینی و سکولاریسم حرکت می کنند و اعتقادات و رفتارشان به این سمت و سو است.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران در این دوره ثابت کرد که گرایش و باورهای مردم به سمت دین باوری، ارزش باوری و ارزش محوری است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران یک تحول بزرگ در تفکر همه علمای بزرگ علوم انسانی ایجاد کرد و به قول امام راحل (ره) این فرهنگ می تواند به همه جوامع و کشورها منتقل شود. امروزه بعد از گذشت ۴۰ سال شاهد هستیم که انقلاب اسلامی ما به خوبی به کشورهای دیگر صادر شده است.

ملانوری گفت: انقلاب ها و حرکت های استقلال طلبانانه و آزادی خواهانه ای که امروز در کشورهای مختلف رخ می دهد عمدتا با الهام از انقلاب ایران و الگو پذیری از این حرکت بزرگ انقلاب است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری کرمان بیان کرد: این جریان در حال اتفاق افتادن است و هزینه های سنگینی مردم برای رسیدن به این جایگاه پرداخته اند.

وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در بین شوراهای کشور رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است. این نشان از فعالیت های خوب این شورا دارد و فلسفه شکل گیری شورا تحکیم بخشی به پایه های اساسی انقلاب است.

ملانوری عنوان کرد: وقتی که دوره ای از انقلاب می گذرد نسل های روزهای اول خود را از دست می دهد و انقلاب مدیریت خود را به ناچار به دستی جوانانی باید بسپرد که روزهای اول انقلاب، دفاع مقدس و امام راحل (ره) را درک نکرده اند.

لزوم انتقال ارزش ها و باورهای فلسفه انقلاب به نسل های آینده

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری کرمان تصریح کرد: این انقلاب باید مسیر خود را پرشتاب و محکم ادامه دهد؛ در حالی که ارزش ها و باورهای فلسفه وجودی خود را سینه به سینه منتقل کند و نهادی که می تواند اینها را منتقل کند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: به دلیل اینکه برگزاری برنامه ها و گرامیداشت ایام بزرگ و تاریخ ساز در کشور توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود، حتما باید نسل های آینده در مراسمات بزرگ شرکت کنند و برگزاری این مراسمات یک مانور است.

ملانوری تصریح کرد: آنچه که تاکنون انقلاب ما را روی پای خود نگه داشته و هر روز پایه های آن محکم تر شده برگزاری مراسم ها و آیین ها است.

وی ادامه داد: امسال سالگرد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی است، عدد ۴۰ در باورها و اعتقادات ما عددی با ارزش است و رمز ماندگاری، ثبات و پایداری است.

هیچ کس نمی تواند به انقلاب خدشه ای وارد کند

ملانوری گفت: وقتی به چهلمین سالگرد انقلاب رسیده ایم باید باور داشته باشیم که پایه های انقلاب آنقدر محکم شده که دیگر کسی نمی تواند به آن خدشه ای وارد کند. هر چند ما پیش از این هم ثابت کرده ایم در برابر همه تهدیدات از جمله اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایستادگی خوبی داشته ایم.

معاون سیاسی امنیتی و اجمتاعی استانداری کرمان بیان داشت: از سال ۵۷ که انقلاب در کشور ما شکل گرفته تا به امروز هیچ لحظ ای نبوده که دشمنان به فکر توطئه و دشمنی علیه کشور نباشند.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران هشت سال جنگ را بر ما تحمیل کردند. در طول این سال ها قدرت نظامی و تدافعی ما را دیدند و لمس کرده اند کاملا به این نتیجه رسیدند که گزینه جنگ یک گزینه مناسبی برای مقابله و تهدید علیه ایران مناسب نیست.

ملانوری تا کید کرد: گزینه های دیگری مانند جنگ نرم در قالب بحث های فرهنگی راه انداخته اند و امروز از طریق جنگ اقتصادی وارد شده اند که معیشت و اقتصاد مردم را دچار خدشه کنند. مقام معظم رهبری فرمودند «امروز وزارت جنگ آمریکا به وزارت خزانه داری آن منتقل شده است».

وی ابراز داشت: امروز در قالب سیاستهای اقتصادی و جنگ اقتصادی وارد مبارزه بر علیه کشورمان شده اند و می خواهند اقتصاد و معیشت مردم را دچار اختلال کنند. دشمنان قصد دارند مردم را به خاطر ضعف اقتصادی و مشکلاتی ها که در حوزه معیشتی آنها پیش می آید منتقد نظام کنند.

ملانوری گفت: جنگ های نرمی در قالب های بحث فرهنگی در این سال ها راه انداخته اند و هر روز شیوه های جدیدی را مطرح می کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری کرمان تصریح کرد: دشمنان هر هفته تقریبا یک بسته جدید در حوزه فراخوان ها، اعتراضات و ایجاد برنامه جدید درحوزه فرهنگی و اجتماعی را به داخل کشور پمپاژ می کنند.

وی تصریح کرد: چیزی که اکنون در دستور کار دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران دارد این است که در بین اقشار مختلف مردم بی اعتمادی و بی انگیزه گی ایجاد کنند و سرمایه اجتماعی که اعتماد و امید مردم است را از بین ببرند.