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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۸

با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران؛

«همایش بزرگداشت روز ابن سینا» برگزار می‌شود

«همایش بزرگداشت روز ابن سینا» برگزار می‌شود

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به مناسبت بزرگداشت حکیم هزاره ها شیخ الرئیس بوعلی سینا «همایش بزرگداشت روز ابن سینا» را با حضور استادان برجسته فلسفه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه همایشی را تحت عنوان همایش بزرگداشت روز ابن سینا با حضور صاحب‌نظران و اساتیدی همچون حجت‌الاسلام استاد محمدحسن وکیلی،‌ حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی، حجت‌الاسلام محمد ذبیحی و  سیدمحمود یوسف ثانی برگزار می‌کند.

از عموم علاقمندان به فلسفه به ویژه حکمت سینوی دعوت می گردد روز دوشنبه  ۵ شهریور از ساعت  ۱۴ الی ۱۸ در محل سالن همایش‌های مؤسسه  پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار  شرکت نمایند.

برنامه و عناوین کامل سخنرانی استادان بزودی روی سایت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران قرار خواهد گرفت.

ورود برای کلیه علاقمندان به فلسفه با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است.

کد مطلب 4366502
مهرنوش محمدزاده

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