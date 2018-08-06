به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه همایشی را تحت عنوان همایش بزرگداشت روز ابن سینا با حضور صاحبنظران و اساتیدی همچون حجتالاسلام استاد محمدحسن وکیلی، حجتالاسلام عبدالحمید واسطی، حجتالاسلام سیدمحمد موسوی، حجتالاسلام محمد ذبیحی و سیدمحمود یوسف ثانی برگزار میکند.
از عموم علاقمندان به فلسفه به ویژه حکمت سینوی دعوت می گردد روز دوشنبه ۵ شهریور از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل سالن همایشهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شرکت نمایند.
برنامه و عناوین کامل سخنرانی استادان بزودی روی سایت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران قرار خواهد گرفت.
ورود برای کلیه علاقمندان به فلسفه با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است.
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