نمایشگاه عکس«شات های شورانگیز» در نگارخانه تاروپود آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش این نمایشگاه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و فعالان رسانه ای بعد از ظهر یکشنبه در دومین روز هفته خبرنگار برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از بازدید از نمایشگاه عکس «شات های شورانگیز» و معرفی آثار توسط عکاسان، حسن دهقان، عضو هیئت رئیسه خانه مطبوعات فارس تفاوت اصلی این دوره نمایشگاه یادشده را شهروند محوری عنوان کرد و گفت: عکس های این نمایشگاه با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی به مدت یک هفته در ارگ کریم خان زند شیراز هم به نمایش در می آید.

وی در عین حال از برپایی نمایشگاه «شات های شورانگیز» در روز پنجشنبه به میزبانی یکی از ایستگاه های قطار شهری شیراز خبر داد.

دهقان یادآور شد: در چهارمین نمایشگاه گروهی عکاسان خبری شیراز ۴۰ اثر از ۳۲ عکاس به نمایش در آمده است.

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در آیین گشایش این رویداد عکاسانه گفت: نگاه همه عکاسان اجتماعی بود و آسیب های اجتماعی را در معرص دید قرار دادند؛ نگاه متفاوت عکاسی خبری به شدت مشهود است زیرا عکاسان خبری شکار لحظه به لحظه همه اتفاقات را دارند.

این در حالیست که امین دانشور، مسئول نگارخانه تاروپود هم در این مراسم گفت: مطمئنم ظرفیت عکاسی استان از این عکس ها بیشتر است.

وی اضافه کرد: مطمئنم ظرفیت بسیار بیش از اینهاست و نمی دانم چرا کم لطفی می‌کنند و هم و غم خود را برای چنین اتفاقاتی نمی گذارند.

در این مراسم به دلیل تلاش های عباس امیری و طاهره حیاتی و اهتمام امین دانشور در برپایی این نمایشگاه مورد تجلیل قرار گرفتند.

چهارمین نمایشگاه عکس «شات های شورانگیز» تا ۱۸ مردادماه با آثاری از مهدی آراسته، لاله افشار، عباس امیری، امین برنجکار، رضا بعیدی، اشکان پردل، علی پرویزی، محمد پرویزی، میلاد پناهی، الهه پورحسین، محسن تورع، فرزانه چخماق ساز، طاهره حیاتی، محمدرضا دهداری، علی راد، نغمه رادمنش، طاهره رخ بخش، سمیرا زارع، امید سوداگر، سجاد شریف زاده، امیر صادقیان، شیوا عطاران، امین فائضی، حدیث فقیری، رضا قادری، احمدرضا مداح، علی معانی، امید منوچهری، محمدرضا نسب عبدالهی، زهرا نورانی، فاطمه نهاری و محمدحسین نیکوپور برپاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت بازدید از این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و بعداز ظهرها ۱۷ تا ۲۳ است.