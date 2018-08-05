به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه امنیت ملی و افکار عمومی از یکدیگر تفکیکناپذیر و به هم گرهخورده هستند، ابراز داشت: در شرایطی که رسانههای معاند در تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند کمتوجهی به خواست و مطالبات مردم جایز نیست.
وی بابیان اینکه رسانههای غربی دلسوخته مردم نبوده و در پس پرده به دنبال ضربه زدن بهنظام جمهوری اسلامی هستند، افزود: اختلافنظرها همواره در هر حکومتی وجود داشته است اما این امر نباید ناامیدی را در روح جامعه تزریق کند بلکه برعکس باید رسانهها با ورود خودشان تصویر درستی را به مردم انتقال دهند.
معاون استاندار سمنان بابیان اینکه تشویش افکار عمومی در شرایطی که دشمن به دنبال بهانهای برای رسیدن به اهداف خود است بهنظام آسیب وارد میکند، ابراز داشت: در این مقطع حساس کنونی که سیر تحولات بسیار زیاد است نباید اجازه دهیم تا رسانههای بیگانه از موج نارضایتیهای مردم به نفع خود استفاده کنند.
ناجی در ادامه تصریح کرد: رسانههای داخلی باید با یکدیگر اتحاد و همبستگی داشته باشند و در راستای ارائه اطلاعات صحیح تلاش کنند تا از این طریق نقشههای شوم دشمن برملا شود بنابراین رسیدگی بهحق و حقوق شهروندی مردم قبل از اعتراضها امری ضروری است.
وی افزود: برخی دستگاهها و ادارات برنامههای قابل اطلاعرسانی ندارند که این امر باید مورد واکاوی قرار داده شود و امکان حضور افرادی که دارای فکر و ایده هستند در جامعه فراهم شود لذا برنامه محوری بودن ادارات یکی از شروط لازم برای اداره بهتر امور است.
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