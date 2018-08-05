عملیات اجرایی تونل فاضلاب‌ در غرب تهران پیشرفت ۴۶ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضا ثامنی بعد از ظهر یکشنبه با بیان اینکه عملیات اجرایی تونل فاضلابرو در غرب تهران پیشرفت ۴۶ درصدی داشته است در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تونل که بخش عمده فاضلاب مناطق مرکزی و غرب تهران را به تصفیهخانه غرب انتقال خواهد داد، ۱۰.۸ کیلومتر است که ۹.۶ کیلومتر آن به روش حفاری و سگمنتگذاری کاملا مکانیزه با استفاده از دستگاه «تی. بی.ام» در حال اجراست و ۱۲۰۰ متر از کل مسیر نیز به صورت کانال ورودی تا تصفیهخانه غرب اجرا شده است.
ثامنی در ادامه با اشاره به اینکه در این پروژه ماهانه بهطور متوسط ۳۰۰ متر تونل با قطر داخلی ۳ متر به روش مکانیزه احداث میشود افزود: این روش با این مشخصات در نوع خود یک رکورد محسوب میشود.
وی بیان داشت: با نصب سوزنهای ویژه امکان عبور همزمان دو لوکوموتیو در تونل فراهم شده که این امر سرعت فرایند سگمنت گذاری (نصب قطعات بتنی پیشساخته) در مقطع تونل و پیشرفت کار را تسریع کرده است.
مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال شرکت فاضلاب تهران گفت: این پروژه بهرغم مشکلات موجود، طبق برنامه زمانبندی با سرعت مطلوب در حال پیشرفت است و در روزهای اخیر نیز با نصب « کالیفرنیا سوئیچ» در کیلومتر دوم تونل، سرعت عملیات اجرایی افزایش یافته است.
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