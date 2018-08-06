به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از آن دسته دانش‌آموختگان مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، دکتری و معادل حوزوی واجد شرایط و یا آن دسته از دانشجویان دانشگاهی و طلاب حوزه‌های علمیه که موضوع رساله و پایان‌نامه آن‌ها در زمینه پیشرفت است و مایلند رساله یا پایان‌نامه آنان در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد ارزیابی قرار گیرد، تقاضا می‌شود از طریق سامانه این مرکز ثبت‌نام و آمادگی خویش را اعلام کنند.

رساله‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در فرآیند داوری اولیه مورد پذیرش قرار گیرند، در نمایشگاهی که در روز برگزاری کنفرانس الگوی پیشرفت برپا خواهد شد، در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار خواهند گرفت. از نویسندگان رساله‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در فرآیند داوری نهایی به عنوان برتر انتخاب شوند در روز برگزاری کنفرانس با اهدای جوایز نقدی قدردانی خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، ۲۰ آبان ۱۳۹۷است.

محورهای اعلام شده در فراخوان به این شرح است:

۱- تجارب پیشرفت

۲- موانع و ظرفیت‌های پیشرفت

۳- مبانی اسلامی پیشرفت

۴- تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی

۵- روش‌شناسی تدوین و تحقق الگو

۶- افق‌های پیشرفت: آینده‌شناسی الگو

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به وب‌سایت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نشانی www.olgou.ir مراجعه کنند.