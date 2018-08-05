به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده ظهر یکشنبه در نشست با شهرداران و بخشداران و دهیاران دشتستان با اشاره به وضعیت کنونی آب این شهرستان، گفت: نگاه در حوزه آب به دشتستان بی نظیر بوده است اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم و تلاش داریم به مطلوبیت لازم برسیم.

مهرداد ستوده با تاکید بر اینکه مدیران دشتستان هر طرحی در خصوص آب داشته باشند بدون اعتبار نمی‌ماند، خاطر نشان کرد: برای تمامی طرح‌ها بودجه تخصیص داشته می شود تا مشکلات ایجاد شده، هر چه سریعتر، مرتفع شوند.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۲۸۰ هزار آب وارد استان می کنیم که این خود یکی از اقدامات صورت گرفته در حوزه آب محسوب می شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در خصوص طرح‌های هفته دولت در سال جاری نیز گفت: در این هفته، ۴۸ پروژه با اعتبار ۹۶ میلیارد تومان در سطح شهرستان دشتستان، افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

ستوده افزود: در راستای تحقق وعده‌های داده شده، پروژه‌ها را رصد کرده و روزانه پیگیری می کنیم.

پرداخت ۲۷ میلیارد تومان به دهیاری‌ها و شهرداری‌های دشتستان

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۸ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌ها و شهرداری‌های دشتستان پرداخت شده است، خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز تا کنون ۷میلیارد تومان در حوزه دهیاری روستایی و ۲۰میلیارد به شهرداری‌های این شهرستان پرداخت شده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه انتظار داریم هزینه ها مدیریت شده و هدفمند تخصیص داده شوند، خاطر نشان کرد: چگونگی هزینه کرد اعتبارات باید به شکل ویژه بررسی و مشخص شود که هر اعتباری، در چه بخشی هزینه می شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سیستم‌های بازرسی در دفاتر شهری و روستایی و بازدید و ارزیابی کامل و دقیق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از برنامه‌های مهم نظارتی است.

توزیع هدفمند اعتبارات

معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر اجرای دقیق پروژه‌های شهری و روستایی در دشتستان ابراز داشت: در خصوص پروژه‌های عمرانی نقشه راه استان را تدوین کرده تا اهداف یکپارچه و خاص را دنبال کنیم.

وی یادآور شد: توزیع اعتبارات در حوزه شهری و روستایی بصورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده است و اجازه نمی‌دهیم هیچ اعتباری بدون برنامه‌ریزی هزینه شود.

ستوده بر توجه ویژه به مباحث گردشگری روستایی تاکید کرد و گفت: تدوین سند گردشگری روستایی از برنامه‌های مهم این حوزه است.

وی بر لزوم استفاده از تسهیلات اشتغالزایی روستایی توسط دهیاران تاکید کرد و افزود: روستاییان از فرصت تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی استفاده کنند.