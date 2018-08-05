قزوین بستر خوبی برای سرمایه گذاری خارجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز یکشنبه با خانم«آلن لی» سرمایه گذار چینی دیدار و گفتگو کرد.

زاهدی در این دیدار تصریح کرد: قزوین با داشتن جایگاه خوب صنعتی و وجود زیرساختهای مناسب شرایط بسیار مطلوبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی دارد.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی همه مسئولان استان از ورود سرمایه گذاران خارجی به قزوین استقبال می کنند و ما نیز حمایت لازم را انجام می دهیم تا کارها روان تر شود.

استاندار قزوین گفت: فضای استان برای توسعه فعالیتهای صنعتی و تولیدی مهیاست و اگر سرمایه گذار برای مشارکت در قزوین اعلام آمادگی کند می تواند از مشوق های ایجاد شده استفاده کند.

وی یادآورشد: هرچند کشور چین از نظر موقعیت جغرافیایی با ایران فاصله زیادی دارد اما در سالهای گذشته بیشترین ارتباط بین دو کشور برقرار بوده و توانسته ایم مناسبات اقتصادی خوبی با یکدیگر داشته باشیم.

زاهدی تصریح کرد: در شرایط تحریم ایجاد شده خوشبختانه کشور چین همراهی خوبی با ما داشته و درسال های اخیر در زمینه های اقتصادی و تجاری مناسبات افزایش یافته است.

وی افزود: حدود چهار هزار واحد صنعتی در استان قزوین فعالیت می کند و بیش از ۱۲۰۰ نوع محصول در کارخانه ها تولید می شود که این ظرفیت می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد.

زاهدی اظهارداشت: هیئت چینی که در بخش تولید ماشین آلات و دستگاه های پرس کاغذ فعالیت دارد در صورت آشنایی با توان صنعتی استان می تواند نسبت به سرمایه گذاری در تولید این محصولات اقدام کند.

در ادامه خانم الن لی سرمایه گذار چینی که در زمینه ماشین آلات و پرس های هیدرولیک ساخت خمیر کاغذ فعالیت دارد گفت: در سفرهای زیادی که به کشور ایران داشته ام با توانمندی شما آشنا شده ام و آمادگی دارم تا در صنعت و تولید کارهای مشترک انجام شود.

وی اضافه کرد: مشترکات فرهنگی و مناسبت اقتصادی دیرین بین ایران و چین فرصت خوبی است تا امروز نیز در بخش های دیگری برای سرمایه گذاری مشترک اقدام کنیم.