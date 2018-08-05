واکنش سوریه به ترور نافرجام «مادورو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سوریه به شدت سوء قصد نافرجام به نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را محکوم کرد.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد: سوء قصد نافرجام با هدف ناامنی و بی ثباتی در ونزوئلا صورت گرفت.

این منبع وابسته به وزارت خارجه سوریه بیان کرد: سوریه همبستگی خود را با کشور دوست ونزوئلا و رهبران آن اعلام می کند و مجددا بر احترام به حاکمیت کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن تاکید دارد و از توان دولت ونزوئلا در حل مشکلات داخلی در چارچوب موسسات و بر مبنای احترام به قانون اساسی اطمینان دارد.

شایان ذکر است دولت ونزوئلا اخبار مربوط به تلاش مخالفان برای ترور «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور در جریان یک سخنرانی عمومی را تایید کرد.

بر این اساس مخالفان در جریان یک مراسم رژه نظامی که در حال پخش از تلویزیون سراسری ونزوئلا بود، چندین پهپاد حامل بمب را به سوی محل سخنرانی مادورو حرکت داده و قصد ترور وی را داشتند.

به گفته «خورخه رودریگز» وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا، در پی شنیده شدن صدای انفجار از سوی آسمان، مادورو محل سخنرانی را ترک کرده و به مکانی امن رفته است.

رودریگز تاکید کرد بررسی ها نشان می دهد این اقدام، یک حمله تروریستی بوده است. در پی این حمله دست کم 7 نیروی گارد ملی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.