به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد عزیزی آرام، دبیر اجرایی دومین جشنواره نبض واژه ها با اشاره به این که آثار زیادی از سوی متقاضیان حضور در جشنواره به دبیرخانه ارسال شده، اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر در جشنواره شرکت کردند و بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است، تصمیم گرفتیم بنا به درخواست شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار را تمدید کنیم.

وی در ادامه افزود: پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره نبض واژهها ۱۵ مردادماه ارسال شده بود که این زمان یک ماه دیگر تمدید شد و علاقمندان به حضور در جشنواره می توانند تا ۱۵ شهریورماه آثار خود را ارسال کنند.

عزیزی آرام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما در این دوره از جشنواره قصد داریم از یکی از چهره های مطرح موسیقی که پزشک باشند تقدیر و تجلیل به عمل آوریم.

یادآوری می شود، بنابر فراخوان اعلام شده شرکت کنندگان باید از طریق www.jph-iran.com برای شرکت در این جشنواره ثبت‌نام کنند. لازم به توضیح است که هر فرد می تواند در هر بخش با ۳ اثر و جمعا ۹ اثر در این جشنواره شرکت کند.