علیرضا دهقانی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره جدیدترین تجربه خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «جادوی کلاه» نوشته ماندانا عبقری را که بر اساس داستان «کچل و کفترباز» صمد بهرنگی نوشته شده و عبقری دراماتورژی اثر را انجام داده، قرار است از ۲۱ مرداد در تالار محراب روی صحنه ببرم.

وی با بیان اینکه «جادوی کلاه» تئاتری آیینی و سنتی برای کودکان است، افزود: کودکان چهار سال به بالا و خانواده، مخاطب این اثر نمایشی هستند.

کارگردان نمایش «جادوی کلاه» اظهار کرد: از آنجا که این نمایش برگرفته از داستان «کچل و کفترباز» است با همراهی موسیقی آیینی و سنتی به صورت زنده و همچنین حرکات فرم سنتی ایرانی اجرا می شود. شیوه اجرای نمایش «جادوی کلاه» هم که فضایی کمدی دارد، زنده - عروسکی است.

دهقانی در پایان درباره دلایل انتخاب تالار محراب برای اجرای نمایشی ویژه کودکان، گفت: چون برای دی ماه در تالار هنر نوبت اجرا داریم امکان اینکه در طول سال ۲ اجرا در این سالن تئاتری داشته باشیم میسر نبود از این رو تالار محراب را برای اجرای «جادوی کلاه» انتخاب کردیم.

ماندانا عبقری، احمد عباس زاده، حسین غلامی، الهام اصغری، سعید عزیزی و پویا شش پری بازیگران نمایش «جادوی کلاه» هستند. حسین خوشدل نیز آهنگساز و سرپرست گروه اجرای موسیقی این نمایش است.