راه اندازی انجمن های فرهنگی و هنری در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سوهانی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر پردیس با امام جمعه شهرستان و ائمه جماعات مساجد شهر که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر پردیس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: یکی از برنامه های در دست اجرای کمیسیون فرهنگی هنری شهرداری پردیس راه اندازی انجمن های هنری است.



سوهانی افزود: در همین راستا انجمن هایی نظیر هنرهای تجسمی، موسیقی، شعر و ادبیات در این شهرستان راه اندازی می شود و در ادامه این روند، می توان با کمک ائمه جماعات مساجد سطح شهر و روحانیت به عنوان مثال انجمن «دینی و مذهبی» را نیز تشکیل داد تا در سایه آن نسبت به اجرای امور فرهنگی و مذهبی اقدام کرد.



رئیس کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر پردیس در ادامه بر لزوم بهره گیری از هنرمندان بومی در طرح های فرهنگی، مراسم مذهبی و ملی، همایش های مختلف و جشنواره ها تاکید کرد و گفت: در سایه این مهم، علاوه بر کاهش هزینه ها و مدیریت در اعتبارات مالی، نتایج مثبتی شامل تولید آثار فاخر هنری توسط هنرمندان بومی، توسعه امور زیربنایی در حوزه های فرهنگی شهر و دوری از حواشی احتمالی نیز حاصل می شود.



وی همکاری و تعامل کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر پردیس با ائمه جماعات مساجد را به سود توسعه امور فرهنگی شهر دانست و گفت: بستر امن و محیط مملو از معنویت مساجد فرصتی مناسب برای اجرای طرح های فرهنگی است و شورای اسلامی شهر می تواند با بهره گیری از این ظرفیت بالقوه به اهداف خود در زمینه های مذهبی دست یابد.