به گزارش خبرنگار مهر، هادی سوهانی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر پردیس با امام جمعه شهرستان و ائمه جماعات مساجد شهر که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر پردیس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: یکی از برنامه های در دست اجرای کمیسیون فرهنگی هنری شهرداری پردیس راه اندازی انجمن های هنری است.
سوهانی افزود: در همین راستا انجمن هایی نظیر هنرهای تجسمی، موسیقی، شعر و ادبیات در این شهرستان راه اندازی می شود و در ادامه این روند، می توان با کمک ائمه جماعات مساجد سطح شهر و روحانیت به عنوان مثال انجمن «دینی و مذهبی» را نیز تشکیل داد تا در سایه آن نسبت به اجرای امور فرهنگی و مذهبی اقدام کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر پردیس در ادامه بر لزوم بهره گیری از هنرمندان بومی در طرح های فرهنگی، مراسم مذهبی و ملی، همایش های مختلف و جشنواره ها تاکید کرد و گفت: در سایه این مهم، علاوه بر کاهش هزینه ها و مدیریت در اعتبارات مالی، نتایج مثبتی شامل تولید آثار فاخر هنری توسط هنرمندان بومی، توسعه امور زیربنایی در حوزه های فرهنگی شهر و دوری از حواشی احتمالی نیز حاصل می شود.
وی همکاری و تعامل کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر پردیس با ائمه جماعات مساجد را به سود توسعه امور فرهنگی شهر دانست و گفت: بستر امن و محیط مملو از معنویت مساجد فرصتی مناسب برای اجرای طرح های فرهنگی است و شورای اسلامی شهر می تواند با بهره گیری از این ظرفیت بالقوه به اهداف خود در زمینه های مذهبی دست یابد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر پردیس خبر داد؛
راه اندازی انجمن های فرهنگی و هنری در پردیس
پردیس- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر پردیس از راه اندازی انجمن های فرهنگی و هنری در این شهر خبر داد.
نظر شما