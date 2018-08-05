به گزارش خبرگزاری مهر، سید نوید برکچیان با اعلام برنامه‌هایی که برای افزایش استاندارهای آموزشی در شهر تهران طراحی شده است افزود: تمامی استادان، مربیان و مدرسانی که علاقه‌مند به برگزاری دوره‌های آموزشی در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ هستند یا از سوی این مراکز برای تدریس دعوت می‌شوند باید ذرسامانه یکپارچه نظام آموزشی شهر تهران نام‌نویسی کنند تا پس از احراز صلاحیت آموزشی، اخلاقی و روانی که در قالب مصاحبه حضوری و آزمون‌های مهارتی صورت می‌گیرد، اعتبارنامه آموزشی آنان از طریق این سامانه صادر ‌شود.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار همه مربیان و مدرسان مراکز فرهنگی باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را دراین سامانه ثبت کنند. ضمن اینکه مربیان گروه آموزشی کودک، در فرایند ثبت در سامانه سینا باید در آزمون‌های احراز سلامت روان شرکت و گواهی سلامت روان دریافت کنند.

رئیس مرکز مطالعات و آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: همچنین با ایجاد بانک اطلاعات استادان، مربیان و مدرسان کارشناسان آموزش مناطق می‌توانند بر اساس نیاز و سرفصل‌های آموزشی، استادان و مدرسان را برای برگزاری دوره آموزشی انتخاب کنند.

برکچیان در توضیح بیشتر این طرح گفت: هدف از اجرای این طرح استفاده از استادان و مربیان حرفه‌ای، توانمند و با تجربه در مراکز فرهنگی و هنری شهر تهران است.

وی توضیح داد: با اجرای نظام آموزش یکپارچه در شهر تهران، شهروندان به یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های متمرکز آموزشی پایتخت دسترسی پیدا می‌کنند.

وی گفت: «با راه‌اندازی این سامانه، فرایند آموزش از زمان نام‌نویسی شهروندان تا مرحله اتمام دوره آموزشی، متمرکز شده است و هر شهروند تهرانی در هر منطقه‌ای از تهران که تنها یک‌بار در هر فرهنگسرا یا خانه فرهنگی برای شرکت در دوره‌های آموزشی نام‌نویسی کند، اطلاعاتش در سامانه «سینا» درج می‌شود و برای دوره‌های بعد نیاز به ورود اطلاعات اصلی ندارد و تنها دوره آموزشی را انتخاب می‌کند.