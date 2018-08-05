شهردار سابق رشت متقاضی جدید خرید سپیدرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم شهردار سابق رشت با ارسال نامه‌ای به مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، آمادگی خود را جهت خرید باشگاه سپیدرود اعلام کرد.

بنابراین گزارش، این درخواست در حالی ارایه شده است که سپیدرود در زمان تصدی ثابت قدم در شهرداری رشت، به صورت مستقیم مورد حمایت شهرداری قرار داشت و با این کمکها موفق شد تا در دو سال پیاپی از لیگ دسته دوم به لیگ برتر صعود کند.

نکته جالب این است که در سال صعود به سپیدرود از لیگ یک به لیگ برتر این تیم فاقد مالک قانونی و مشخصی بود و کمک های پیوسته شهرداری رشت که در واقع تنها منبع مالی قابل اتکای این تیم بود، موجب شد تا سپیدرود پس از ۲۵ سال به سطح نخست فوتبال ایران باز گردد.

حالا در شرایط که سپیدرود اوضاع مناسبی از لحاظ مالکیتی و فنی ندارد، ثابت قدم که حمایت هواداران سپیدرود را نیز به همراه دارد در راس یک کنسرسیومی از چند مجموعه اقتصادی فعالیت می کنند خواهان خرید باشگاه سپیدرود شده است.