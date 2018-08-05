عملیات گسترده الحشد الشعبی در شمال شرق دیالی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای حشد الشعبی عراق عملیاتی را ضد داعش در شمال شرق دیالی آغاز کردند.

بر اساس این گزارش؛ منابع وابسته به الحشد الشعبی عراق اعلام کردند: نیروهای مردمی صبح امروز عملیات گسترده ای را ضد داعشی ها در روستاهای جلولاء در شمال شرق دیالی آغاز کردند.

این منابع بیان کردند: عملیات با مشارکت تیپ های ۱۱۰ و ۲۳ حشد و نیروهای عملیات محور دیالی حشد شعبی انجام می شود.

منابع عراقی اعلام کردند که عملیات طبق طرحهای ترسیم شده تا زمان تامین امنیت کامل منطقه ادامه می یابد.