۳۲ نقطه شهرستان درمیان نیازمند فرستنده دیجیتال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده ظهر یکشنبه در بازدید از روستاهای قیک، حاجی عطا، کلاته نظر و روستاهای حومه شهرستان درمیان اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از روستاهای شهرستان در وضعیت کم برخوردارتری نسبت به سایر مناطق هستند.

وی افزود : دربسیاری از درخواست هایی که توسط مردم ارائه می شود بحث شبکه های دیجیتال مطرح شده که با توجه به گستردگی و پراکندگی روستاهای شهرستان با برنامه ریزی و همکاری سایر سازمانها امیدواریم شاهد حل این موضوع باشیم.

فرماندار درمیان با اشاره به اینکه ۳۲ نقطه شهرستان نیاز به فرستنده دیجیتال دارد، یادآور شد : با همکاری بخشداران و دهیاران روستاها و هم چنین قرارگاه شهید ناصری در آینده نزدیک زیرساخت لازم برای راه اندازی هشت فرستنده آماده و نصب و راه اندازی آن نیز توسط صدا و سیمای استان انجام خواهد شد.

بشیری زاده با اعلام آمادگی در خصوص همکاری برای افزایش پوشش شبکه های سراسری در سطح شهرستان، گفت : بخشداران و دهیاران در روستاها موظف به هر نوع همکاری در این خصوص هستند.

فرمانده قرارگاه شهید ناصری خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: قرارگاه عملیاتی ثامن ائمه بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب از یک سال گذشته فعالیت خود را در خراسان جنوبی در راستای محرومیت زدایی و تامین امنیت آغاز کرده است.

سردار حسن رجب زاده با اشاره به اینکه در بازدید از روستاهای بخش مرکزی این شهرستان عمق محرومیت احساس می شود، افزود : خوشبختانه اخیرا اقدامات خوبی توسط سپاه با همکاری اردوهای جهادی در بحث های مختلف در این نقاط انجام شده که امیدواریم با همکاری همه دستگاه های اجرایی در سایر بخش ها نیز اقدامات خوبی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: در حقیقت در شهرستان مرزی درمیان مرزنشینان، مرزبانان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و ایجاد امنیت پایدار تنها با حضور مردم در نوار مرزی محقق می‌شود.