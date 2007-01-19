لطف الله فروزنده قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویب کلیات طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط نمایندگان مجلس هفتم، گفت: به هنگام تدوین و ارایه طرح هیچ کار پژوهشی انجام نشده بود اما بلافاصله که طرح داده شد مرکز پژوهش های مجلس کار خود را آغاز کرد و مهمترین ایرادی که مرکز پژوهش ها به این طرح وارد کرد این است که این لایحه خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: چون این طرح خلاف قانون است مرکز پژوهش ها درباره این طرح نظر منفی دارد.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه تجمیع سیاست خوبی است و باید آن را دنبال کرد، گفت: اما باید دید چه انتخاباتی را با هم جمع و هزینه و فایده آن را مشخص کرد.

وی تاکید کرد: تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مسئله سنگینی است که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد و رسانه ها و مراکز تحقیقاتی باید روی این طرح، کار کارشناسی صورت دهند.

فروزنده خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم براحتی قانون اساسی را تغییر دهیم مگر اینکه مصلحت نظام و کشور ایجاب کند، لذا در حال حاضر مصلحت و ضرورتی برای نقض قانون اساسی وجود ندارد.

این عضو جمعیت ایثارگران با بیان اینکه این طرح دارای نقاط قوت و ضعف متعددی است ، خاطر نشان کرد: مهمترین نقطه ضعف این طرح مغایرت آن با قانون اساسی است و نقطه قوت آن احتمال به مسئولیت رسیدن یک جریان فکری در کشور است و دولت و مجلس هماهنگ با یکدیگر کار را دنبال کنند.

فروزنده افزود: با توجه به اینکه نمایندگان به کلیت این طرح رای مثبت داده اند، بهتر است فوریت آن کنار گذاشته شود تا در جلسات کارشناسی به صورت مفصل بررسی شود.

قائم مقام جمعیت ایثارگران تصریح کرد: ما در جمعیت ایثارگران معتقدیم که این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد، ولی چون با قانون اساسی مغایرت دارد بهتر است برای مجلس فعلی این عمل صورت نگیرد تا شائبه ای برای مردم بوجود نیاید.