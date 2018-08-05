خوراک فرهنگی مردم را باید در داخل تأمین کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آیینه دار بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان درمیان با بیان اینکه محرومیت های فرهنگی جز اولویت های نیاز مردم است، اظهار داشت : موضوع فرهنگ باید در اولویت کارمسئولین نیز قرار گیرد و خود مردم نیز بهترین افراد را به لیست کردن این نیازها هستند .

وی با بیان اینکه شهرستان درمیان در پوشش شبکه های سراسری در جایگاه مطلوبی نیست، گفت: این موضوع با توجه به مرزی بودن غیر قابل قبول بوده و در آینده نزدیک می تواند مشکل ساز شود.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی افزود : با هر دیدگاه سیاسی که نگاه کنیم پاک ترین رسانه در بین رسانه های جهان صداوسیماست و هر قشری با هر دیدگاهی می توانند با خیال آسوده از برنامه های صداوسیما استفاده کند.

آیینه دار با اشاره به بازدید از روستاهای محروم شهرستان درمیان، گفت : مردم با حداقل امکانات ولی شاکر خداوند و دعاگوی نظام و رهبری هستند که این بسیار ارزشمند است و وظیفه ی ما را سنگین می کند.

وی افزود: محرومیت زدایی باید یه اصل اولویت دار برای همه باشد و محرومیت زدایی فرهنگی نیز همین اولویت را دارد که امیدواریم دستگاه های زیربط در بحث محرومیت زدایی در این حوزه هم فعالیت کنند.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی ادامه داد: درصورتی که ما نتوانیم خوراک فرهنگی مردم را از داخل تامین کنیم متاسفانه جامعه از راه های دیگر این نیاز را برطرف خواهد کرد که به مراتب هزینه های سنگین تر و جبران ناپذیر تری برای نظام در بر خواهد داشت .

آیینه دار هم چنین ابراز امیدواری کرد که در صورت همکاری شهرستان در تامین زیر ساخت های لازم برای اه اندازی فرستنده دیجیتال در آینده نزدیک شاهد رشد قابل قبول شهرستان درمیان در پوشش شبکه های سراسری خواهیم بود.

هم چنین مدیر کل صداو سیما و فرمانده قرارگاه شهید ناصری در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان با خانواده شهید محمد رسول مصطفایی از شهدای هشت سال دفاع مقدس در روستای درمیان و شهید جلال الدین رمیار در روستای فورگ دیدار کردند .

آیینه دار در دیدار با خانواده شهید مصطفایی بازدید از خانواده شهدا را توفیق برای مسئولین برای انرژی گرفتن دانست و گفت: افرادی که عزیزترین نزدیکان خودشان را برای نظام فدا کردند در شرایطی که برخی ناملایمتی ها به خانواده شهدا وجود دارد پای عقاید خود هستند و محکم و با صلابت دفاع می کنند نمونه های بارز صبر و استقامت و الگو برای همه هستند.

وی افزود : شهدا هیچ نیازی برای دیدار ما ندارند بلکه این ما هستیم که با این دیدار ها باید فراموش کاری خود نسبت به شهدا و خون شهدا را یادآور شویم.