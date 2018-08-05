درخواست های جدید عضویت در خانه مطبوعات استان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد فلاح با اشاره به برگزاری چهل و دومین جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در این جلسه که بصورت فوق العاده و در آستانه ۱۷ مرداد (روز خبرنگار) برگزار شد، درخواست های ۲۱ نفر از اصحاب رسانه برای عضویت در خانه مطبوعات استان با حضور بازرسان اصلی بررسی شد.

وی افزود: در نتیجه بررسی درخواست کنندگان، شرایط ۱۳ نفر منطبق با مفاد اساسنامه جاری خانه مطبوعات بود که عضویت اولیه آنان از سوی اعضای هیات مدیره و بازرسان مورد تایید قرار گرفت و مراتب جهت تکمیل فرایند نهایی از طریق سامانه به ارشاد استان، اعلام وضعیت شد.

فلاح ادامه داد: از ۱۳ نفر همکار رسانه ای که عضویت آنان توسط هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات به تایید رسید، ۳ نفر مشمول درخواست عضویت افتخاری بودند.

رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با تاکید بر اهتمام اعضای هیات مدیره این تشکل رسانه ای و فعال استان در خصوص تسریع در روند بررسی درخواست های جدید عضویت، کاهش فاصله زمانی این پروسه را از رویکردهای اخیر خانه مطبوعات عنوان کرد و گفت: استقبال اصحاب رسانه استان برای عضویت در خانه مطبوعات، علت اصلی اتخاذ چنین تصمیمی توسط اعضای هیات مدیره است.

اسد فلاح، همچنین با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار به کلیه همکاران و فعالان رسانه ای استان بویژه اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص شناسایی، معرفی و تجلیل از پدیدآورندگان، مولفان، صاحبان و ناشران کتاب از میان اعضای عضو و غیرعضو خانه مطبوعات را خاطرنشان کرد و افزود: فراخوان مربوطه منتشر شده و بزودی نتایج آن که با استقبال فعالان رسانه ای دوستدار کتاب همراه بوده است، اعلام خواهد شد.

وی، انتشار فراخوان طراحی پوستر دو رویداد مهم و آتی "جشنواره" و "نمایشگاه" استان را حاصل پیگیری و تحقق برنامه "مشارکت محور" خانه مطبوعات با اعضای عضو این تشکل رسانه ای عنوان کرد و یادآور شد: به صاحبان پنج طرح منتخب و برگزیده، از سوی خانه مطبوعات آذربایجان شرقی جوایز و لوح افتخار اهدا خواهد شد.

رئیس خانه مطبوعات استان، در پایان برگزاری دوره های آموزشی را حایزاهمیت دانست و یادآور شد: علاوه بر پیگیری مقدمات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متعدد، علاقمندیم کارگاه های آموزشی با سرفصل های اقتصاد رسانه و بازاریابی رسانه را نیز به همت کمیته آموزش خانه مطبوعات استان و بصورت رایگان برای اعضای عضو، برگزار کنیم.