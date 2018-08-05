به گزارش خبرگزاری مهر، ایوو مورالس رئیس‌جمهوری بولیوی امروز یکشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر آمریکا را مسئول ترور نافرجام نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا دانست.

رئیس‌جمهوری بولیوی در این خصوص اعلام کرد: حمله مذبوحانه به نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا و مردم این کشور را قویاً محکوم می کنیم.

وی ادامه داد: پس از شکست در تلاش ها و توطئه ها برای براندازی دولت ونزوئلا، اکنون آمریکا و نوکرانش به دنبال تهدید جان وی (نیکلاس مادورو) هستند.

شایان ذکر است دولت ونزوئلا اخبار مربوط به تلاش مخالفان برای ترور «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور در جریان یک سخنرانی عمومی را تایید کرد.

بر این اساس مخالفان در جریان یک مراسم رژه نظامی که در حال پخش از تلویزیون سراسری ونزوئلا بود، چندین پهپاد حامل بمب را به سوی محل سخنرانی مادورو حرکت داده و قصد ترور وی را داشتند.

به گفته «خورخه رودریگز» وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا، در پی شنیده شدن صدای انفجار از سوی آسمان، مادورو محل سخنرانی را ترک کرده و به مکانی امن رفت.

رودریگز تاکید کرد بررسی ها نشان می دهد این اقدام، یک حمله تروریستی بوده است. در پی این حمله دست کم ۷ نیروی گارد ملی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.