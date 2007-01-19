ونزوئلا خواستار پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیزینس ویک،‌ رافائل رامیرز وزیر نفت ونزوئلا اظهار داشت: ونزوئلا حداقل در شرایط کنونی خواستار کاهش بیشتر تولید اوپک نیست بلکه فقط از اعضا می‌خواهد به تصمیمات اخیر سازمان برای کاهش تولید پایبند باشند.

10 عضو اوپک به جز عراق در ماه اکتبر با کاهش 1.2 میلیون بشکه‌ در روز و در ماه دسامبر با کاهش 500 هزار بشکه در روز تولید این سازمان موافقت نمودند که کاهش 500 هزار بشکه‌ای از اول فوریه (11 روز دیگر) آغاز خواهد شد.

با وجود تصمیم اعضای اوپک برای کاهش 1.2 میلیون‌ بشکه در روز به نظر می‌رسد 10 عضو این سازمان مجموعا فقط 600 هزار بشکه در روز از تولید خود را کاهش داده باشند، که این مساله در سقوط بهای نفت بی‌تاثیر نبوده است.

بهای نفت طی پنج ماه گذشته نزدیک به 28 دلار کاهش یافته و از رکورد 78 دلاری هم‌اکنون به حدود 50 دلار سقوط کرده است که موج گرما در برخی مناطق پرمصرف جهان مهمترین عامل کاهش تقاضا و کاهش بهای نفت محسوب می‌شود.

وزیر نفت ونزوئلا پیش از خواستار برگزاری نشست اضطراری اوپک شده بود که این مساله با مخالفت عربستان مواجه شد.