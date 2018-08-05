۱۵ طرح سند تحول ورزش ایلام در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز حیدرزاده روز یکشنبه در جلسه شورای ورزش همگانی استان اظهار داشت: این برنامه در قالب ۲ کتاب مدون در حال اجراست.

وی تاکید کرد: در جلد اول سند تحول ورزش همگانی ۳۸ طرح و در جلد دوم ۴۶ طرح پیشنهاد شده است که از بین این طرح ها در جلد اول ۱۸ طرح توسط فدراسیون ورزش های همگانی انتخاب و باید اجرا شود.

وی یادآور شد: ۱۵ طرح مربوط به استان ایلام شناسایی شده و پس از تصویب نهایی اعتبار آن از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی تامین می شود.

حیدرزاده با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های شناسایی شده در استان ایلام ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است، گفت: با وجود تمام محدودیت ها فدراسیون ورزش های همگانی با تشکیل کارگروه تخصصی نسبت به دریافت نقطه نظرات کارشناسی پرداخته و پس از جمع بندی موارد مطرح شده دستور العمل هر طرح بعنوان راهنمای اجرایی صادر می شود.