به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ علی دعموش معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان اعلام کرد که آنچه مانع از تشکیل دولت لبنان می شود دخالت های سعودی هاست.

وی افزود: سعودی ها در ورای اصرار برخی طرفهای سیاسی معروف در خواسته ها و سهم های غیرواقعی که با حجم فراکسیون پارلمانی آنها سازگاری ندارد، قرار دارند.

دعموش تاکید کرد: این ملت به دولتی که بحرانهای متعدد آنرا برطرف کند و ثبات آن را تقویت کند، نیاز دارد. مردم اعتماد خود را به برخی از گروههای سیاسی که به امتیازات خود اصرار دارند و مانع تشکیل دولت می شوند، از دست داده اند.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان درباره احتمال جنگ افروزی اسرائیل ضد لبنان نیز گفت: آنچه در برابر راه اندازی جنگ اسرائیل ضد لبنان بازدارندگی ایجاد می کند، علم و اطلاعش از این مقاومت قوی است که هم اکنون قوی تر هم شده است.