بوش تحریم ها علیه شبکه القاعده و برخی سازمان ها را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش در یادداشتی به کنگره آمریکا گفت :"گروههای تروریستی برای تهدید یا تحت تاثیر قرار دادن روند صلح خاورمیانه به فعالیت های خود ادامه می دهند و این فعالیت ها در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است".

بوش در یادداشت خود که توسط کاخ سفید منتشر شد، افزود: این تحرکات "تهدیدی بزرگی برای امنیت ملی آمریکا، سیاست خارجی و اقتصاد این کشور به شمار می رود".

برپایه این گزارش، بوش به آگاهی کنگره رساند دستور "بیل کلینتون" رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ژانویه سال 1995میلادی را یک سال تمدید کرده است. این دستور در آن زمان علیه سازمانهایی نظیر حزب الله و حماس صادر شد، اما کلینتون در اوت سال 1998میلادی نام اسامه بن لادن و شبکه القاعده را به آن افزود و این تحریم ها دارایی های آنها را در آمریکا بلوکه و هرگونه تعامل با آنها را ممنوع کرد.

این گزارش افزود: سازمان ابونضال، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، حزب الله، جماعت اسلامی، حماس، جهاد اسلامی، جبهه آزادیبخش فلسطین به رهبری ابوالعباس، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین شاخه فرماندهی کل از سازمانهای مشمول دستور سال 1995 میلادی هستند.