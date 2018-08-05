به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانیان امروز یکشنبه در نشست شورای فنی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مبنای ساخت و سازها در بیمارستانها باید بر اساس بالاترین استحکام مد نظر قرار بگیرد تا با مشکلات مشابهی که برای بیمارستان اسلام آباد پیش آمد مواجه نشویم.



وی افزود: پس از وقوع زلزله سازمان بازرسی توام با دادستان و استاندار موضوعات را مورد بررسی قرار داد.



مدیر کل بازرسی استان کرمانشاه ابراز داشت: در جلساتی که به این منظور تشکیل شد موضوعات اصلی از جمله آسیب شناسی و شناسایی مقصرین در این پروژه مورد توجه قرار گرفت.



وی یادآور شد: با اینکه نزدیک به یکسال از ماجرای حادثه زلزله می گذرد اما هنوز در شناسایی مقصرین خلاء هایی وجود دارد.



مدیر کل بازرسی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه هزینه شده، گفت: در این راستا اگر کار کارشناسی بر این پروژه صورت نگیرد و مقصرین آن شناسایی نشود به نوعی می توان گفت به بیت المال خسارت وارد کردیم.



جهانیان تصریح کرد: با توجه به اینکه هیات ۱۰ نفره دادستانی نظر به این دادند که این ساختمان قابل مقاوم سازی نیست لذا برای این کار باید کار کارشناسی مجدد صورت بگیرد.