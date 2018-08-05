به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ثبت جهانی انگور ملایر بابیان اینکه ثبت نهایی این پرونده نیازمند هم افزایی مجموعه شهرستان است، گفت: هم اکنون طرح به مراحل نهایی نزدیک شده است.

وی بابیان اینکه هر دستگاه اجرایی مسئول یکی از بندهای اصلاحی این پرونده است و باید تا پایان هفته جاری موارد درخواستی تکمیل و به جهاد کشاورزی و در نهایت به تهران ارسال شود، گفت: همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی شهرستان ملایر برای رفع نواقص پرونده ثبت جهانی انگور ملایر ضروری است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه ملایر بر تلاش مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در تکمیل پرونده ثبت جهانی انگور ملایر تاکید کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز بابیان اینکه از ۲ سال پیش پیشنهاد تحقیق اولیه برای ثبت جهانی انگور ملایر تهیه و نمایندگان وزارت جهاد کشاروزی بررسی میدانی از این منطقه را انجام دادندف گفت: پس از تهیه طرح و انجام بررسی های کارشناسی، پرونده ثبت جهانی انگور ملایر از طریق موسسه پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به امور بین الملل این وزارتخانه ارسال و از آنجا به نمایندگی ایران در فائو ارجاع شد.

حجت الله شهبازی بابیان اینکه در روند بررسی پرونده ثبت جهانی انگور ملایر ۲ مرتبه متن پرونده به لاتین ترجمه و به دفتر سازمان فائو رفته است، عنوان کرد: پرونده ثبت جهانی انگور ملایر در مرحله سوم قرار دارد و سازمان فائو ۲۲ بند اصلاحیه و تعدادی جدول و ضمائم را برای تکمیل پرونده درخواست کرده که باید در موعد مقرر تکمیل و برای فائو ارسال شود.

شهبازی بابیان اینکه باید همه دستگاه های مرتبط و مجموعه شهرستان برای این اقدام در سطح جهانی تلاش کنند تا موارد تکمیلی در اولین فرصت و تا پایان هفته جاری اصلاح و به تهران ارسال شود، عنوان کرد: کارشناسان سازمان فائو ۲۵ و ۲۶ مهرماه امسال از انگور دره جوزان ملایر بازدید می کنند که در تلاش هستیم این بازدید به یک زمان مناسب موکول شود.

شهبازی بابیان اینکه درصدد آنیم تا بازدید نمایندگان فائو از انگور دره جوزان ملایر با زمان برگزاری کنفرانس ملی انگور و کشمش، ۲ جشنواره ملی خوشه برتر و شیره پزی سنتی مانیزان همزمان شود تا برای کارشناسان فائو قابل دید و توضیحات قابل لمس باشد، عنوان کرد: زمان بازدید کارشناسان فائو به پنجم و ششم مهرماه امسال تغییر پیدا خواهد کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به جعل برند کشمش ملایر توسط سایر کشورها تاکید کرد: یکی از دستاوردهای ثبت جهانی انگور ملایر جلوگیری از تکرار این اتفاق است.

