مدیران کل صداوسیمای آذربایجان ‌شرقی و زنجان جابجا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس رسانه ملی سیدمحسن لطیفی مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان شد و مرتضی صفری مدیرکل فعلی زنجان با حکم رئیس سازمان، راهی آذربایجان شرقی خواهد شد.
سید محسن لطیفی از ۱۹ فروردین سال ۹۴ و بعد از علی نواداد سکاندار صدا و سیمای آذربایجان شرقی شد.
مرتضی صفری نیز ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ با حکم عزت الله ضرغامی به عنوان مدیرکل صدا و سیمای زنجان منصوب و جایگزین علی اکبر رزمجو شده بود.
مرتضی صفری، پیش از حضور در زنجان مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد بود. وی صاحب تألیفاتی چون «تاثیر تربیتی نماز بر جوانان» و «شهید باکری الگویی برای جوانان» است.
نظر شما