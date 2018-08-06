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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۴

با حکم رئیس سازمان صداوسیما؛

مدیران کل صداوسیمای آذربایجان ‌شرقی و زنجان جابجا شدند

مدیران کل صداوسیمای آذربایجان ‌شرقی و زنجان جابجا شدند

تبریز - با حکم رئیس رسانه ملی، مدیرکل صداوسیمای استان زنجان به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای استان آذربایجان شرقی منصوب و لطیفی راهی زنجان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس رسانه ملی سیدمحسن لطیفی مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان شد و مرتضی صفری مدیرکل فعلی زنجان با حکم رئیس سازمان، راهی آذربایجان شرقی خواهد شد.

سید محسن لطیفی از ۱۹ فروردین سال ۹۴ و بعد از علی نواداد سکاندار صدا و سیمای آذربایجان ‌شرقی شد.

مرتضی صفری نیز ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ با حکم عزت ‌الله ضرغامی به عنوان مدیرکل صدا و سیمای زنجان منصوب و جایگزین علی اکبر رزمجو شده بود.

مرتضی صفری، پیش از حضور در زنجان مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد بود. وی صاحب تألیفاتی چون «تاثیر تربیتی نماز بر جوانان» و «شهید باکری الگویی برای جوانان» است.

کد مطلب 4366628

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