ترویج اصول اربعین فراموش نشود/ضرورت تشکیل کمیته بانوان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی بعدازظهر یکشنبه در ستاد اربعین استان همدان گفت: برآوردهای کشور در سال ۹۶ حاکی از آن است که میزبانی استان همدان از زائران اربعین بی نظیر است و به نیابت از ستاد اربعین کشور از استان همدان تشکر می کنم.

مشاور و مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور بابیان اینکه رویداد همدان ۲۰۱۸ باید به عنوان یک اتفاق میمون به اربعین وصل شود، گفت: باید فرهنگ عاشورایی در کشور ایران را بیشتر به جهان ارائه کنیم.

مرادی بر ترویج اصول اربعین و مردمی بودن آن تاکید کرد و گفت: استان همدان با این سابقه دیرینه در این زمینه کمک خواهد کرد.

وی خواستار تشکیل کمیته بانوان در ستاد اربعین استان همدان شد و گفت: در بحث آموزش ۳ حوزه آموزش فرهنگ و ارزش های عراق، آموزش فرهنگ زیارت اربعین و آموزش نکات بهداشتی مد نظر است.

مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور بابیان اینکه صدور مجوز روادید و بیمه در سامانه سماح حج و زیارت انجام خواهد شد، گفت: از زائران ریال دریافت و بانک مرکزی به عراق ارز خواهد داد.

مرادی بابیان اینکه همه زائران امسال بیمه رایگان خواهند شد و هیچ زائری بدون بیمه از کشور خارج نخواهد شد، گفت: همدان با پیشینه تاریخی می تواند در طراحی موکب، بر اساس فرهنگ اسلامی و سنتی کمک کند.

مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور تاکید کرد: امنیت زائران مهمترین اولویت ستاد اربعین کشور است.

