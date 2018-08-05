۵ هزار مسکن مهر پرند نیازمند آب و برق/ راه آهن پرند ٢خطه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محسن وطن‌خواهی شهر جدید پرند را به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور اعلام کرد و گفت: شهر پرند دارای ۹۶ هزار واحد مسکن مهر است که ۶۵ هزار واحد آن طی سنوات گذشته افتتاح شده و تعداد باقی‌مانده دارای مشکلات کمتری نسبت به شهر جدید پردیس هستند چراکه زیرساخت‌های این منطقه وضعیت بهتری نسبت به پردیس دارند.

وی با بیان اینکه ۲۹ هزارو ۷۰۰ واحد باقی‌مانده موجود در پرند دارای پیشرفت فیزیکی قابل قبولی هستند گفت: هم‌اکنون تعداد ۵ هزارو ۲۶۰ واحد در پرند آماده بهره‌برداری هستند که به دلیل نبود خدمات زیربنایی بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت عمران شهر جدید پرند تاکنون تلاش زیادی برای تامین خدمات زیربنایی واحدهای این منطقه انجام داده است که با توجه به تفاهمات اخیر با اداره آب استان مشکل کمبود آب تا حدودی برطرف شده است.

این مقام مسئول در ادامه از افتتاح ۱۵۰۰ واحد مسکن مهر در هفته دولت سال جاری در شهر جدید پرند خبر داد و گفت: تلاش داریم تا برنامه افتتاح واحدهای مسکن مهر را تا پایان سال به ۱۵ هزار واحد برسانیم چراکه در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت‌های بزرگ سازنده مسکن مهر مانند کیسون و هسا که دارای مشکلات عمده‌ای هستند امضا کردیم و باید بخش عمده‌ای از واحدها را تا سال دیگر به متقاضیان تحویل دهیم.

به گفته وی در حال حاضر ۹ هزار واحد از مجموعه کیسون، ۵ هزار واحد از شرکت صدرا نور و ۲۵۰۰ واحد از تعهدات شرکت کوزو در سایت مسکن مهر شهر جدید پرند باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی پروژه‌های مسکن مهر پرند فعال بوده و با توان کامل در حال پیگیری است گفت: در این راستا با ۲۳ پیمانکار جزء دیگر که درخواست‌هایی برای پیشبرد پروژه‌های خود داشتند تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده و مجوزهای لازم را از هزینه‌های عمومی شرکت پرداخت کردیم که امید است که امید است شاهد نتیجه خوبی در این بخش باشیم.

وطن‌خواهی از اجرای چندین پروژه روبنایی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان در فازهای ۴، ۵ و ۶ این شهر جدید خبر داد و گفت: در حوزه خدمات روبنایی موفق شدیم ۱۴ مدرسه را برای انجام اقدامات لازم جهت طراحی به سازمان نوسازی مدارس اعلام کرده و مناقصه آن را برگزار کنیم. همچنین در این راستا در حال اجرای ۸ مرکز محله شامل پارک، فرهنگسرا و مسجد به صورت مشارکتی بوده و همچنین ۷ پارک به مساحت ۵۲ هطزار مترمربع را در دست طراحی داریم.

وی در ادامه از افتتاح ۷ پارک محله‌ای در هفته دولت سال جاری در این شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ زمین بازی، یک پردیس سینمایی و همچنین ورزشگاهی بزرگ را در دست طراحی و اجرا داریم که با توجه به شاخصه‌های ورزشگاه ۱.۵ هکتاری می‌توانیم آن را به عنوان نمونه اول شهرستان اعلام کرده و آن را برای برگزاری مسابقات ملی اعلام کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند همچنین از افتتاح قطعه شمالی بوستان مشاهیر به مساحت ۱۴ هکتار در هفته دولت خبر داد و گفت: خوشبختانه در حوزه مترو پرند نیز تفاهم‌نامه‌ای را از طریق استانداری با شهرداری به امضا رساندیم که بنابراین مذاکرات شرکت عمران شهر جدید پرند جهت تسریع هرچه بیشتر پروژه قرار شد تا ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق تهاتر اراضی به شهرداری واگذار کرده و تا پایان سال شاهد بهره‌برداری اولیه از این پروژه باشد.

وطن‌خواهی در ادامه پرند را یکی از ۴ شهر پایلوت اجرای طرح توسعه حمل ونقل ریلی اعلام کرد و گفت: در این راستا اقدام به دو خطه کردن خط آهن شهر جدید پرند از طریق مشارکت با شرکت راه‌آهن کردیم که هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از احداث یک نیروگاه خورشیدی، چند توربین بادی، تغییر مکان احداث آرامستان شهر جدید پرند در سال جاری خبر داد و گفت: باتوجه به بررسی‌های انجام شده سایت مدیریت بحران استان تهران در شهر پرند جانمایی شده است که در این حوزه نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم.

این مقام مسئول اضافه کرد: باتوجه به خطرات و نگرانی‌های موجود در سیستم برق‌کشی شهر پرند برای نخستین بار در منطقه اقدام به ساخت تونل‌های انرژی در زیر زمین کرده و قصد داریم تا کابل‌های برق را به این تونل‌ها انتقال دهیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند همچنین تاکید کرد: باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، افزایش قیمت در واحدهای مسکن مهر را تا حدودی در سال ۹۶ در این منطقه اعلام کردیم که تلاش داریم در سال جاری دیگر شاهد این رویداد نباشیم.

وی افزود: خوشبختانه از نظر مقاومت واحدهای مسکن مهر در برابر زلزله در پرند مشکلی نداریم چراکه تمامی واحدها دارای استانداردهای لازم بوده و از نظر فنی قابل اعتماد هستند.