به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در مراسم رونمایی از سامانه جامع منابع انسانی شرکت نوسازی عباسآباد، بحث سرمایههای انسانی را یکی از مهمترین و ارزشمندترین منابع دنیای امروز خواند که از آغاز مدنیت بشر بر آن توجه ویژهای شده است و گفت: عطش کسب جایگاه و مقام همواره به دنبال آن بوده تا هویت بشری را از انسان بگیرد و او را در مقابل حقوق، دستمزد و تشویقهای ظاهری تهی کند، اما اگر بشر برای خود ارزش والا قائل شود، میتواند ارزش و کارآمدی خود را حفظ کند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه بشر با همه تواناییهایی که دارد، مظلوم واقع شده است، عنوان کرد: امروزه از انسان در سیستمهای مختلف بهرهکشی میشود و انسان امروزی ناراحت، عصبانی، ناراضی و بیهودهانگار است، چراکه به هویت او بهایی داده نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش افزود: اگر سازمانی دچار مشکلات متعددی شده است، قطعاً نگاه درستی به کارکنان خود نداشته و اگر فعالیت سیستمی معیوب است، یقیناً کارمندانش را به طور صحیح جایگذاری نکرده است.
خلیل آبادی ناکارآمدی، نارضایتی و فقدان انگیزه را از پیامدهای بی توجهی به هویت انسانی خواند و گفت: به انسان به دید ابزار نگریسته شده است و حکومت ۷۰ ساله کمونیستها بر شوروی بیانگر این موضوع بوده که انسان را به دیدِ وسیله کار نگاه کردند و نتیجه آن نیز فروپاشی شد؛ حال هر کجا انسان به عنوان شیء و ابزاری که برای مقاصد حاکمان به کارگرفته شود، نتیجهای جز فروپاشی ندارد.
وی مشکل اساسی سیستمهای اداری را ترسیم نشدن فرایند رشد و جایگاه هر فرد دانست و تصریح کرد: در این صورت افراد در کنار تبعیض و بیعدالتی روزگار میگذرانند و وقتی انسان در تبعیض و فقدان آزادی به سر بَرد، سر درگم میشود؛ لذا باید سیستمهای کاری هدفمند و شفاف شوند.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورا در ادامه با اشاره به اینکه سامانه جامع منابع انسانی گامی مثبت در راستای توجه به هویت کارکنان است، اظهار کرد: یکی از ویژگی های ساختارهای الکترونیکی، شفافیت و سرعت عمل آن در چارچوبی معین است که موجب می شود اطلاعات برای تمامی افراد به وضوح نمایش داده شود تا ابهامی در روند مسیرهای پیشرفت و احراز جایگاه شغلی وجود نداشته باشد و در سیستمهای الکترونیکِ سازمانها سرعت، صرفهجویی و شفافیت را شاهد هستیم؛ باید به کارکنان اجازه طرح سوال نیز داده شود.
خلیل آبادی با بیان اینکه در برخی سازمانها سامانه نظام پیشنهادات وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی سازمانها از نظام پیشنهادات بهترین ایدهها را خلق میکنند و مشکلات سازمانها را با مشارکت کارکنان رفع میکنند، در صورتی که در بسیاری از شرکتها و نهادها این پیشنهادات مغفول مانده است. حال آنکه خلاقیت و راهکارهای حل مشکلات یک مجموعه از پیشنهادات بهدست میآید.
وی افزود: امیدوارم روزی برسد همه افرادی که در حوزه مدیریت شهری فعالیت میکنند، بتوانند پیشنهادات و مسائل را به سهولت برای مدیران خود عنوان کنند؛ چرا که با گفتوگو بسیاری از معضلات و مشکلات مجموعه رفع میشود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در ادامه این مراسم با بیان اینکه انتظار داریم بخش فرهنگی عباسآباد بیش از گذشته دیده شود، گفت: باید ساخت و سازها، بتنها و سازههایی که با آرامش و محیط منطقه همخوانی ندارند، ساماندهی و فضاهای سبز و آرامشبخش جایگزین فضاهای آزار دهنده شوند.
خلیل آبادی خاطرنشان کرد: به عنوان مسئول کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، ری و تجریش تقاضا دارم اهمیت گردشگری بر سایر مزیتها پیشی گیرد تا تهران مقصد گردشگری شود؛ چرا که امکانات موجود در اراضی و شرکت عباسآباد در شهرهای دیگر دیده نمیشود؛ اما متاسفانه این منطقه و دیگر جاذبههای گردشگری شهر تهران و شهرستان ری میان بتن، ساختمان، دود و ازدحام پایتخت مغفول مانده است.
نظر شما