۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۸

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد:

بهره برداری از ۲ کلینیک سیدی و زکریا تا پایان مرداد در مشهد

بهره برداری از ۲ کلینیک سیدی و زکریا تا پایان مرداد در مشهد

مشهد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دو کلینیک ویژه سیدی و زکریا تا پایان مرداد به بهره برداری خواهند رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، شاپور بدیعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلینیک های ویژه سیدی و زکریا که هر یک با زیر بنای ۴ هزار متر مربع و در سه طبقه ساخته شده اند از بیستم مرداد فعالیت خود را آغاز می کنند و بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، کلینیک های ویژه جدید، به شکل مستقل و به صورت تعیین هیات مدیره، هیات امنایی و با عملیات مالی مستقل فعالیت خواهند داشت.

وی افزود:از سال ۹۴ ساخت چهار کلینیک ویژه در مناطق سیدی، زکریا، بیمارستان هاشمی نژاد و بیمارستان طالقانی در راستای برنامه های اجرایی تحول نظام سلامت و دسترسی مردم در مناطق کم برخوردار به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، توسعه فضاهای کلینیکی و درمانگاه ها در دستور کار قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: صدور پروانه، موافقت اصولی،بهره برداری و تشکیل هیات مدیره و تعیین عامل مالی در کلینیک های ویژه سیدی و زکریا با همکاری معاونت های درمان و توسعه مدیریت و منابع انجام شده و کلینیک سیدی با پشتیبانی بیمارستان قائم(عج) و کلینیک زکریا با حمایت بیمارستان امام رضا(ع) فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

بدیعی تصریح کرد: کلینیک مستقل سیدی با فعالیت نیروهای تخصصی، پزشک عمومی و واحد تزریقات و پانسمان فعالیت خود را از ۲۰ مرداد آغاز خواهد کرد و به تدریج خدمات پاراکلینیکی، رادیولوژی، داروخانه و دندان پزشکی نیز به آن اضافه خواهد شد.

وی افزود: کلینیک ویژه زکریا نیز با خدمات جامع توانبخشی شامل فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، طب کار، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد،همچنین خدمات کلینیک ایثار نیز از این پس در این کلینیک ارائه خواهد شد.

