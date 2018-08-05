فرهنگ غنی و پویای ما نیازی به یارانه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود میرلوحی، در نشست با کارشناسان و مدیران فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر جنبه های اقتصادی عرصه فرهنگ عنوان کرد: لازمه کار فرهنگی در یک فرهنگ مولد و پویا اتکای صرف به مباحث مالی و دریافت بودجه نیست بلکه نه تنها اتکای صرف به پول ندارد بلکه این پتانسیل را دارد که خود تولید ثروت کند و ما می بینیم که در کشورهای توسعه یافته شرقی و غربی با اینکه فرهنگ غنی چند هزارساله ندارند اما از محل فرهنگ و متعلقاتش کسب درآمد می کنند تولید ثروت می کنند ارزش های معنوی فرهنگشان به ارزش های مالی تبدیل می کنند و از این راه خودکفایی فرهنگ را تضمین می کنند راه توسعه اش را هموار می کنند و با اینکه شاید فرهنگی نه چندان غنی داشته باشند اما فعالانه در عرصه فرهنگ و تبدیل آن به ثروت فعالیت می کنند متاسفانه در کشور ما این روند برعکس است ما عادت کرده ایم هرنوع کار فرهنگی را منوط به دریافت بودجه و ردیف های اعتباری بکنیم و این باعث شده است که فعالیت فرهنگی با همه غنا و تاریخ فرهنگی امان وابسته به بار بیاید و ما برعکس کشورهای توسعه یافته به رغم اینکه فرهنگی پویا و فعال داریم اما در فعالیت فرهنگی غیرفعال و منفعلانه عمل می کنیم.

وی خاطر نشان ساخت: متاسفانه به جای آنکه فرهنگ را بسازیم تنها یاد گرفته ایم به اتفاقات فرهنگی عکس العمل نشان بدهیم به عبارتی سازمان ها و نهادهای عریض و طویل فرهنگی به جای آنکه مسیر توسعه فرهنگی را بگشایند منتظر می مانند تا اتفاقی منفی در حوزه فرهنگ رخ بدهد و سپس برنامه هایی برای کنترل آن پدیده منفی تجویز می کنند و این باعث خواهد شد به مرور زمان فرهنگ پویای ما به فرهنگی منفعل و واکنشی تبدیل شود.

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز هر حوزه ای بخواهد با استقلال رو به سوی مسیر رشد و توسعه پایدار حرکت کند باید الزامات اقتصادی و مالی را تامین کند، گفت: اگر در هر حوزه ای به این جنبه ها توجه نکنیم عملا حرکتمان متوقف خواهد شد و نخواهیم توانست به اهدافی که ترسیم کرده ایم نائل شویم البته معتقد نیستم که باید هر گونه فعالیتی در هر حوزه ای را درآمدزا دانست ولی معتقد هستم که در سطح حوزه بایستی این الزامات دیده شود مثلا در حوزه فرهنگی باید از بخش هایی از فعالیت ها کسب درآمد کنیم و در سایر بخش ها هزینه کنیم و تعادل بین درآمد و هزینه کرد را برقرار کنیم.

وی همچنین افزود: متاسفانه حوزه فرهنگ در ایران را تبدیل به چاهی کرده اند که مدام در آن آب می ریزند بلکه تبدیل به چشمه شود و این امر نشده است و نخواهد شد چون هیچ منطق علمی و عملی در پشت آن نیست، فرهنگ غنی و پویای ما نیازی به یارانه ندارد بلکه با مدیریت صحیح می توان از آن تولید ثروت کرد.

میرلوحی در ادامه گفت: متاسفانه مدیران ما در چند دهه اخیر از این فرصت ها غافل بوده اند و به این سمت و سو حرکت نکرده اند. مدیر حوزه فرهنگی ما باید این سئوال را از خود بپرسد که سهم ما از درآمدهای صنایع خلاق فرهنگی چیست؟ سهم ما از درآمدهای حوزه هنرهای تجسمی چیست؟ سهم ما از تولید ثروت در حوزه هنرهای نمایشی و موسیقی چقدر است؟ مدیر ما باید بپرسد اقتصاد معماری کجای معادلات ما قرار دارد؟ اصلا باید بپرسد که چه کرده ایم و چه باید بکنیم تا فرهنگمان خودکفا شود؟ و قس علی هذا... متاسفانه این قبیل سئوالات در حوزه عملکردی که سهل است بلکه هنوز وارد حوزه ادبیات مدیریتی مان در حوزه فرهنگ نیز نشده است و از همین روی هست که شده است آنچه نباید می شد! ما باید یاد بگیریم که به مقوله فرهنگ اینقدر سطحی نگاه نکنیم نباید فکر کنیم اگر بودجه تخصیص دهند فرهنگ شکوفا می شود اگر ندهند نمی شود این نگاه یارانه بگیری، سم مهلک فعالیت فرهنگی و علت اصلی ناکامی های کنونی است.

وی با انتقاد از نگاه منفعلانه حاکم بر عرصه فرهنگ خاطر نشان کرد که متاسفانه گاها کارشناسان حوزه فرهنگ به گونه ای از فرهنگ صحبت می کنند که آدم فکر می‌کند انگار از یک معلول نباتی دارند سخن می‌گویند. نه از یک موجود فعال خلاق پویا. باید از خودمان بپرسیم که آخرالامر چرا فرهنگ را به این روز انداختیم!؟ من به شخصه معتقدم به خاطر همین مسامحه کاری هایی که کردیم این چنین شده است.

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران، گفت: خواهش من این هست که در جلسات فرهنگی شروع کنیم بگوییم فرهنگ خلاق هست، فرهنگ جوشان هست، فرهنگ زاینده است... فرهنگ می تواندتولید ثروت کند می تواند خودکفا باشد اصلا می تواند درآمدزا باشد! اصلاً کلمه‌ی فرهنگ و معنی فرهنگ مگر غیر از این باید باشد!؟