نظام ارجاع و پزشک خانواده تا ۱۴۰۴ به طور کامل اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افشین استوار در نشست مدیران گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تاکید بر ضرورت سازوکار بین بخشی به منظور کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، اظهار داشت: باید سیاست ها و راهبردهای کاربردی برای کنترل بیماری های غیر واگیر داشته باشیم، چراکه در غیر این صورت نمی توانیم به کاهش یک سومی مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر دست یابیم.

وی با اشاره به ضرورت سازوکار بین بخشی در سطح ملی، استانی و شهرستان های کشور، تصریح کرد: باید از سازمان ها، نهادها، بخش خصوصی و مردم و جامعه مدنی، برای کنترل و پیشگیری از بروز بیماری های غیر واگیر و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری ها استفاده کرده و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را کنترل کنیم.

استوار با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در حوزه کنترل و کاهش بیماری های غیر واگیر سرمایه گذاری پر سودی است، افزود: به ازای هر ریال هزینه در بخش کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، می توان تا ۳۶ برابر بازگشت سرمایه در بخش توسعه داشت، چراکه بازگشت سرمایه در این حوزه مناسب است.

وی در ادامه به مهم ترین اولویت های وزارت بهداشت در حوزه بهداشت را اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: برای تحقق این برنامه، ۱۲ گام اجرایی پیش بینی شده است و در قالب این ۱۲ گام تا سال ۱۴۰۴ نظام ارجاع در کشور به طور کامل اجرا خواهد شد. نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان زیرساخت همه برنامه ها است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به برنامه ایراپن، گفت: این برنامه در ۴ شهر کشور به صورت آزمایشی در حال اجرا است و با سرعت بیشتری در کل کشور در حال توسعه است، اما یکی از اشکالات این برنامه، نبود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بوده که در بررسی های صورت گرفته، تصمیم گرفته شد تا رفع این اشکالات، برنامه ایراپن به صورت محدود در سراسر کشور به اجرا در آید.

استوار با اشاره به ارزشیابی اجرای برنامه ایراپن در شهرستان های منتخب، بیان کرد: در راستای ارزشیابی انجام شده، توانستیم به اطلاعات مفیدی جهت برنامه ریزی گام های بعدی دست پیدا کنیم.

وی در ادامه به نظام ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران اشاره و تصریح کرد: اگرچه در برنامه ثبت سرطان در سال های اخیر وقفه ای ایجاد شد، اما توانستیم با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، نتایج ثبت سرطان را تا سال ۱۳۹۳ جمع آوری کنیم. در حال حاضر نیز، به جمع آوری و ثبت این اطلاعات در سال های ۱۳۹۵و ۱۳۹۴ می پردازیم. جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به سرطان این بستر را فراهم می کند که آمار دقیقی از شیوع و بروز سرطان در کشور به تفکیک نوع سرطان و استان داشته باشیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه روند بروز سرطان در ایران پرشتاب تر از سایر کشورهای دیگر نیست، افزود: میزان بروز سرطان در کشور از کشورهای در حال توسعه پایین تر است. همچنین شیوع سرطان مشکلی بین المللی است و باید تلاش کرد تا با این روند مقابله کنیم.

استوار در پایان یکی دیگر از برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر را تعیین فهرست محصولات آسیب رسان به سلامت دانست و خاطرنشان کرد: انتظار داریم تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت کاهش یابد تا به دنبال آن مصرفشان هم کم شود، اما کاهش مصرف این محصولات، ممکن است به بخش تولید و اشتغال آسیب وارد کند، لذا پیشبرد این برنامه با مشکلاتی همراه است.