فعالیت متکدیان از معضلات معابر اطراف حرم مطهر رضوی است

به گزارش خبرنگارمهر، سید مصطفی نعمتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۶۳ متکدی در اطراف حرم مطهر رضوی جمعآوری و به خانه سبز شهرداری منتقل شدهاند که از این تعداد ۴۹۱ نفر مرد و ۷۱ نفر زن و یک نفر هم کودک بودهاند.
وی افزود: این اقدام در راستای رفع مشاغل کاذب و با هدف ساماندهی سیما و منظر بافت اطراف حرم مطهر رضوی انجام میشود.وجود متکدیان در این منطقه از معضلات همیشگی پیش روی ماست که با تلاش و حضور ۲۴ ساعته اکیپهای گشتی جمعآوری آسیب دیدگان اجتماعی واحد رفع سد معبر منطقه ثامن در معابر اطراف حرم رضوی این معضل به حداقل کاهش یافته است.
شهردار ثامن مشهد گفت:وجود مشاغل پنهان و کاذب از سالیان دور در شهرها رواج داشته اما در حال حاضر با استفاده از ظرفیتهای قانونی شهرداریها از طریق رفع سد معبر با این برخورد شده است و در حال حاضر مواردی از این قبیل در سطح منطقه به ندرت دیده میشود.
نعمتی تاکید کرد: ایجاد سد معبر به هر طریق باعث بر همزدن سیمای شهر میشود و در این راستا نیز برخوردهای قانونی لازم صورت پذیرفته است، به طور مثال صدور ۱۴۵۵ اخطاریه رفع سد معبر در این مدت از جمله مواردی است که بیانگر تلاش گسترده شهرداری منطقه ثامن برای حفظ حقوق شهروندان و زائران در حریم قدس رضوی میباشد.
