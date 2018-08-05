مصر مجوز ورود گاز طبیعی به نوار غزه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک مقام رسمی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که برای نخستین بار همزمان با ادامه محاصره نوار غزه، مصر مجوز لازم برای واردات گاز به این منطقه فلسطینی را صادر کرده است.

در همین ارتباط اعلام شده که در مرحله اول بیش از ۲۵۰ تن گاز طبیعی در جریان صدور این مجوز قرار است از گذرگاه رفح وارد نوارغزه شود. هرچند این مقدار به عنوان میزان اولیه اعلام شده تا بعد از آن مقدمات انتقال روزانه گاز طبیعی به فلسطینیان ساکن در نوار غزه فراهم شود.

از سال ۲۰۰۷ و پس از پیروزی حماس در جریان انتخابات پارلمانی فلسطین، رژیم صهیونیستی با مسدود کردن کلیه مسیرهای دسترسی زمینی، هوایی و دریایی به نوار غزه، این منطقه متراکم را تحت شدیدترین محاصره و تنگناهای اقتصادی قرار داده است.

طی بیش از ۱۰ سال گذشته؛ محاصره نوار غزه توسط نظامیان صهیونیستی به قحطی و کمبود سوخت و انرژی، مواد غذایی لازم، تجهیزات ساختمانی و امکانات بهداشتی و پزشکی منجر گردید و سازمان ملل وضعیت فلسطینیان ساکن در نوار غزه را بحرانی توصیف کرد.

با این حال این برای نخستین بار طی بیش از ۱۰ سال گذشته است که مصر از طریق گذرگاه رفح در مرز مشترک خود با نوار غزه اجازه ورود محموله‌های گاز طبیعی به این منطقه بحران زده را صادر کرده است.