قتل اشتباهی/می خواستیم یک نفر دیگر را بکشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در توضیح این خبر گفت: ساعت ۱۸:۰۰ مورخه۱۸تیرماه کشف جسد جوانی حدودا ۳۰ ساله در داخل جوی آب در بلوار شهید محلاتی – خیابان کوثر به کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد.

با حضور مأمورین و انجام بررسی های مقدماتی مشخص شد که متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه شکم، پهلو و گردن به قتل رسیده است. بلافاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی اعلام، پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل و ضمن هماهنگی با شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

شناسایی هویت مقتول

در مورخه ۲۰ تیرماه، خانمی با مراجعه به کلانتری ۱۳۲ نبرد به مأمورین اعلام کرد که برادرش به نام "مهرداد" (۲۸ ساله) در مورخه ۱۸ تیر از محل سکونتش در منطقه پیروزی خارج شده و تاکنون مراجعتی به خانه نداشته است. با توجه به مشخصات ارائه شده به مأمورین، خواهر مهرداد به اداره دهم پیلس آگاهی هدایت و نهایتا هویت جسد ناشناس توسط خواهر مهرداد مورد شناسایی قرار گرفت.

مسیر کشف پرونده

خواهر مقتول پس از حضور در اداره دهم پلیس آگاهی و شناسایی تصاویر برادرش، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "برادرم در منطقه پیروزی با چند تن از اراذل واوباش منطقه از جمله شخصی به نام وحید سابقه درگیری دارد و این شخص برادرم را چندین بار به قتل تهدید کرده است".

با توجه به اظهارات خواهر مقتول، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی اقدام به شناسایی وحید با نام حقیقی "بهرام" کرده ؛ در مورخه ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ اقدام به دستگیری وحید ( بهرام ) در داخل یک قهوه خانه در منطقه پیروزی – خیابان دهم فروردین کردند.

وحید پس از انتقال به دهم پلیس آگاهی صراحتا به داشتن سابقه درگیری با مقتول اعتراف و حتی عنوان کرد که در مورخه ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ برای نزاع و دعوا کردن با مقتول قرار داشته اما به خاطر حضور در یک میهمانی نتوانسته تا به محل قرار خود با مقتول برود . بررسی صحت و درستی اظهارات وحید در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که وحید نقش یا مشارکتی در ارتکاب این جنایت و قتل مهرداد نداشته است.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره دهم با انجام تحقیقات میدانی از محدوده محل زندگی مقتول اطلاع پیدا کردند که مقتول آخرین بار در مورخه ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ بهمراه یکی از دوستانش به نام "مصطفی" و سوار بر خودرو وانت متعلق به مصطفی مشاهده شده است. "مصطفی" به عنوان یکی از دوستان نزدیک مهرداد در منطقه پیروزی – خیابان مخبر شمالی شناسایی شد و کارآگاهان جهت انجام تحقیقات به محل سکونت وی مراجعه کردند اما مشخص شد که همزمان با کشف جسد مهرداد ، مصطفی نیز اقدام به فروش ناگهانی خودرو وانت خود نموده و پس از آن نیز از محل سکونتش متواری است .

با توجه به شواهد و دلائیل بدست آمده مبنی بر ارتکاب جنایت توسط مصطفی، خانواده مصطفی به منظور همکاری با پلیس تحت آموزش و مشاوره قرار گرفته و سرانجام مصطفی در مورخه ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ بهمراه پدرش به اداره دهم پلیس آگاهی مراجعه و خودش را به عنوان قاتل مهرداد تسلیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کرد.

مصطفی در خصوص نحوه ارتکاب جنایت و قتل مهرداد به کارآگاهان گفت: به همراه مهرداد برای دعوا کردن با وحید، به سر قراری که مهرداد با وی گذاشته بود رفتیم اما وحید در محل قرار حاضر نشد ؛ از آنجا بود که برای مصرف مشروبات الکلی به خانه ما رفتیم و در پشت بام هر دو نفر شروع به شرب خمر کردیم طوری که هردونفرمان تعادل روحی و رفتاری مناسبی نداشتیم؛ در آن شرایط، من و مهرداد با یکدیگر مشاجره لفظی پیدا کردیم که ناگهان قمه مهرداد که آنرا برای دعوا کردن با وحید آورده بود ، برداشته و چندین ضربه به سمت مهرداد پرتاب کردم ؛ مدتی در همان وضعیت در پشت بام گذشت تا اینکه متوجه شدم مهرداد توسط من به قتل رسیده است . ترسیده بودم ؛ جسد مهرداد را داخل پتو پیچیده و با خودرو وانت به محل کشف جسد منتقل و داخل یک جوی آب رها کردم. از آن زمان تصمیم به فرار گرفتم اما نهایتا با راهنمایی خانواده تصمیم گرفتم تا خودم را تسلیم پلیس نمایم ".

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران صادر و متهم جهت تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد .